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▲世界棒球12強賽，中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級國際賽四強。（圖／記者葉政勳攝）

▲黃子鵬面對多明尼加因腳抽筋下場，休息3天後於台古大戰再次先發。（圖／記者朱永強攝）

2024世界12強棒球賽，今（18）日來到預賽最後一天賽程，晚間6點30分，台灣將迎戰「紅色閃電」古巴，，古巴則是由35歲左投老將「耶拉（Yoennis Yera）」掛帥，《NOWnews今日新聞》也會透過本文不斷更新賽況，和球迷一起替中華隊加油！2024世界12強棒球賽，中華隊古巴隊昨（17）日雖然和日本鏖戰到第9局才以6:7落敗，不過總戰績1勝3敗，已經無緣前往東京。中華隊本場先發投手黃子鵬，；30歲的側投黃子鵬目前效力中職樂天桃猿，本季在中職，黃子鵬戰績5勝7敗、1中繼、防禦率為3.51，生涯右打被打擊率2成44，左打被打擊率2成91。古巴隊先發投手 Yoennis Yera 也在本屆12強也曾出賽，同樣也是面對多明尼加，繳出6局無失分的好投；Yoennis Yera本賽季主要在墨西哥聯盟出賽，左投的他在墨西哥這個打者聯名，繳出防禦率4.82、WHIP1.48的成績單。第1棒 邱智呈（CF）第2棒 吉力吉撈．鞏冠（DH）第3棒 林安可（RF）第4棒 曾頌恩（LF）第5棒 潘傑楷（3B）第6棒 戴培峰（C）第7棒 張政禹（SS）第8棒 林家正（1B）第9棒 岳東華（2B）先發投手 黃子鵬📍一局上📍一局下