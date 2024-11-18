2024世界12強棒球賽，今（18）日來到預賽最後一天賽程，晚間6點30分，台灣將迎戰「紅色閃電」古巴，中華隊派出日前對多明尼加有好表現的「老虎」黃子鵬先發，古巴則是由35歲左投老將「耶拉（Yoennis Yera）」掛帥，《NOWnews今日新聞》也會透過本文不斷更新賽況，和球迷一起替中華隊加油！
2024世界12強棒球賽，中華隊目前預賽戰績3勝1敗，確定以B組第二名之姿和與攜手挺進4強，週四（11/21）開始將與美國、委內瑞拉在東京巨蛋進行循環賽。古巴隊昨（17）日雖然和日本鏖戰到第9局才以6:7落敗，不過總戰績1勝3敗，已經無緣前往東京。
台古大戰先發投手分析 黃子鵬只休3天就再登板
中華隊本場先發投手黃子鵬，在預賽第二戰先發對戰多明尼加，投出6局無安打的鬼神表現，第7局才因腳抽筋退場，休息3天後再戰古巴；30歲的側投黃子鵬目前效力中職樂天桃猿，本季在中職，黃子鵬戰績5勝7敗、1中繼、防禦率為3.51，生涯右打被打擊率2成44，左打被打擊率2成91。
古巴隊先發投手 Yoennis Yera 也在本屆12強也曾出賽，同樣也是面對多明尼加，繳出6局無失分的好投；Yoennis Yera本賽季主要在墨西哥聯盟出賽，左投的他在墨西哥這個打者聯名，繳出防禦率4.82、WHIP1.48的成績單。
🟡台古大戰先發打序
📍中華隊
第1棒 邱智呈（CF）
第2棒 吉力吉撈．鞏冠（DH）
第3棒 林安可（RF）
第4棒 曾頌恩（LF）
第5棒 潘傑楷（3B）
第6棒 戴培峰（C）
第7棒 張政禹（SS）
第8棒 林家正（1B）
第9棒 岳東華（2B）
先發投手 黃子鵬
📍古巴隊（稍晚更新）
🟡賽事文字直播（18:30開賽後更新）
📍一局上
📍一局下
🟡2024世界棒球12強收費、免費直播
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video12強棒球1台免費看連結點我
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中華隊本場先發投手黃子鵬，在預賽第二戰先發對戰多明尼加，投出6局無安打的鬼神表現，第7局才因腳抽筋退場，休息3天後再戰古巴；30歲的側投黃子鵬目前效力中職樂天桃猿，本季在中職，黃子鵬戰績5勝7敗、1中繼、防禦率為3.51，生涯右打被打擊率2成44，左打被打擊率2成91。
古巴隊先發投手 Yoennis Yera 也在本屆12強也曾出賽，同樣也是面對多明尼加，繳出6局無失分的好投；Yoennis Yera本賽季主要在墨西哥聯盟出賽，左投的他在墨西哥這個打者聯名，繳出防禦率4.82、WHIP1.48的成績單。
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📍中華隊
第1棒 邱智呈（CF）
第2棒 吉力吉撈．鞏冠（DH）
第3棒 林安可（RF）
第4棒 曾頌恩（LF）
第5棒 潘傑楷（3B）
第6棒 戴培峰（C）
第7棒 張政禹（SS）
第8棒 林家正（1B）
第9棒 岳東華（2B）
先發投手 黃子鵬
📍古巴隊（稍晚更新）
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