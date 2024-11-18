台股今（18）日開低走低，終場大跌196點，收在22547點，跌幅0.86%，成交量3486億元，其中，三大法人合計賣超197.6億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資由上週五的買轉賣，賣超107億元；投信則是「由賣轉買」，今日買超30.82億元；自營商（自行買賣）則繼續賣，今日賣超17.98億元。三大法人合計賣超197.65億元。

隨著聯準會鮑爾14日釋出鷹派消息，加上選後行情稍退，美股四大指數上週五全數走跌，也連帶影響台股今日開盤續開低走低，大跌196點，終場來到22547點，成交量3486億元。

其中，權值王台積電繼續呈現跌勢，上週終場收在1035元，今日則是再跌10元，來到1025元。鴻海雖在14日召開法說後，前景、業績皆給出樂觀說法，但股價沒有隨之走高，上週五以212元開出一路走低收在207元，今日則再跌4.5元來到202.5元。

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台股終場大跌196點、以22547點收　台積電跌10元至1025元收

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