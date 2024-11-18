球迷分享彭政閔暖心事件！前兄弟象球星「恰恰」彭政閔，本次世界12強棒球賽，擔任中華隊打擊教練，前4戰帶隊奪下3勝1敗成績，是中華隊前進東京巨蛋的隱形功臣。昨（18）日有球迷在Threads平台上分享貼文，彭政閔為了血癌孩童，而停下腳步簽名，引起廣大網友迴響，紛紛讚嘆：「恰哥就是暖。」

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討論戰術意外成焦點　網友分享超暖心事蹟

中華隊昨（18）日在台北大巨蛋交手澳洲，攸關能否晉級世界12強棒球賽複賽。不過中華隊打擊教練彭政閔，以及內野手林立在場邊討論戰術的一幕，卻讓Threads上的一票網友歪樓，直呼兩人拿紙討論戰略的模樣，就像在討論要訂什麼飲料一樣。

就在該篇文章爆紅不久後，有球迷分享了彭政閔私底下的暖心事蹟，同樣引起網友熱烈回應。該篇貼文中寫道，某次賽事結束後，彭政閔原已揮手表示當天不簽名，但發文者向前和他說道：「能不能拜託你簽名，這是要送個血癌孩子的。」

結果，彭政閔立刻停下腳步，接下球並詢問孩童的名字，且註記寫上「祝你早日康復」，讓該篇文章的發文者直呼相當感動，最後也確實把球交到那位病童手中。文章底下有不少網友留言表示贊同，寫道：「太有愛了」、「恰恰一直以來都這麼暖」、「恰哥直接暖整個世界」、「他退休那天 我也哭到停不下來」等。

▲12強棒球錦標賽「台澳大戰」今（16）日在台北大巨蛋開打，不少粉絲觀看直播時，意外發現教練團的彭政閔和內野手林立拿紙討論戰略的模樣很像在訂飲料。（圖／翻攝自緯來體育）
▲12強棒球錦標賽「台澳大戰」昨（16）日在台北大巨蛋開打，不少粉絲觀看直播時，意外發現教練團的彭政閔和內野手林立拿紙討論戰略的模樣很像在訂飲料。（圖／翻攝自緯來體育）

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