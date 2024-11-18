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▲12強棒球錦標賽「台澳大戰」昨（16）日在台北大巨蛋開打，不少粉絲觀看直播時，意外發現教練團的彭政閔和內野手林立拿紙討論戰略的模樣很像在訂飲料。（圖／翻攝自緯來體育）

球迷分享彭政閔暖心事件！前兄弟象球星「恰恰」彭政閔，本次世界12強棒球賽，擔任中華隊打擊教練，前4戰帶隊奪下3勝1敗成績，是中華隊前進東京巨蛋的隱形功臣。中華隊昨（18）日在台北大巨蛋交手澳洲，攸關能否晉級世界12強棒球賽複賽。就在該篇文章爆紅不久後，有球迷分享了彭政閔私底下的暖心事蹟，同樣引起網友熱烈回應。結果，彭政閔立刻停下腳步，接下球並詢問孩童的名字，且註記寫上「祝你早日康復」，讓該篇文章的發文者直呼相當感動，最後也確實把球交到那位病童手中。