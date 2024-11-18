球迷分享彭政閔暖心事件！前兄弟象球星「恰恰」彭政閔，本次世界12強棒球賽，擔任中華隊打擊教練，前4戰帶隊奪下3勝1敗成績，是中華隊前進東京巨蛋的隱形功臣。昨（18）日有球迷在Threads平台上分享貼文，彭政閔為了血癌孩童，而停下腳步簽名，引起廣大網友迴響，紛紛讚嘆：「恰哥就是暖。」
討論戰術意外成焦點 網友分享超暖心事蹟
中華隊昨（18）日在台北大巨蛋交手澳洲，攸關能否晉級世界12強棒球賽複賽。不過中華隊打擊教練彭政閔，以及內野手林立在場邊討論戰術的一幕，卻讓Threads上的一票網友歪樓，直呼兩人拿紙討論戰略的模樣，就像在討論要訂什麼飲料一樣。
就在該篇文章爆紅不久後，有球迷分享了彭政閔私底下的暖心事蹟，同樣引起網友熱烈回應。該篇貼文中寫道，某次賽事結束後，彭政閔原已揮手表示當天不簽名，但發文者向前和他說道：「能不能拜託你簽名，這是要送個血癌孩子的。」
結果，彭政閔立刻停下腳步，接下球並詢問孩童的名字，且註記寫上「祝你早日康復」，讓該篇文章的發文者直呼相當感動，最後也確實把球交到那位病童手中。文章底下有不少網友留言表示贊同，寫道：「太有愛了」、「恰恰一直以來都這麼暖」、「恰哥直接暖整個世界」、「他退休那天 我也哭到停不下來」等。
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中華隊昨（18）日在台北大巨蛋交手澳洲，攸關能否晉級世界12強棒球賽複賽。不過中華隊打擊教練彭政閔，以及內野手林立在場邊討論戰術的一幕，卻讓Threads上的一票網友歪樓，直呼兩人拿紙討論戰略的模樣，就像在討論要訂什麼飲料一樣。
就在該篇文章爆紅不久後，有球迷分享了彭政閔私底下的暖心事蹟，同樣引起網友熱烈回應。該篇貼文中寫道，某次賽事結束後，彭政閔原已揮手表示當天不簽名，但發文者向前和他說道：「能不能拜託你簽名，這是要送個血癌孩子的。」
結果，彭政閔立刻停下腳步，接下球並詢問孩童的名字，且註記寫上「祝你早日康復」，讓該篇文章的發文者直呼相當感動，最後也確實把球交到那位病童手中。文章底下有不少網友留言表示贊同，寫道：「太有愛了」、「恰恰一直以來都這麼暖」、「恰哥直接暖整個世界」、「他退休那天 我也哭到停不下來」等。
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