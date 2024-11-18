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高雄市議員林智鴻受邀將於11月19日至27日參與由奧勒岡州人類服務部韌性與應急管理辦公室（OREM）主辦的「Able Readiness」系列演習。林智鴻表示，高雄市已多次面對複合性災難的挑戰，造成居民生活嚴重受擾。這些災害凸顯了高雄市必須在防災準備及應變措施上持續精進，強化城市韌性以應對未來可能的挑戰。林智鴻明天將與內政部消防署、內政部警政署、高雄市消防局及高雄市紅十字會救難大隊代表共赴美國奧勒岡州餐與該州人類服務部韌性與應急管理辦公室（OREM）主辦的「Able Readiness」系列演習。這次行程旨在觀摩複合型自然災害應變演習，並進行專業交流，強化台美雙方在防災合作及韌性城市建設上的共同努力。林智鴻表示，高雄市已多次面對複合性災難的挑戰，近期的山陀兒風災造成大量樹木倒塌，影響交通與公共安全，而凱米颱風更引發多地淹水，造成居民生活嚴重受擾。這些災害凸顯了高雄市必須在防災準備及應變措施上持續精進，強化城市韌性以應對未來可能的挑戰。林智鴻認為，這次前往美國奧勒岡州的行程，是一次重要的學習與交流機會。奧勒岡州在災害應變及復原策略上的經驗，對於如何提升高雄市的防災準備和應變措施極具啟發性。透過這次的雙邊交流，希望學習美國的最佳實踐，結合本土經驗，打造一個更具韌性的城市。活動期間，代表團將參加各種專業的討論與圓桌會議，深入了解多領域的防災協作機制，以及公私部門和民間、軍事的合作模式。林智鴻強調，這次的國際防災合作將有助於高雄市推動更多元化的應變策略，並提升面對未來複合性災害的防禦能力。