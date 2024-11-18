2025蛇年春節農曆年節禮盒「蛋黃酥」大戰又開搶！「陳耀訓・麵包埠2025農曆新年紅土蛋黃酥」11月19日中午12:30拓元售票系統開放預購、「法朋烘焙甜點坊 Le Ruban Pâtisserie經典蛋黃酥」11月20日中午12:00開搶，購買規則、商品資訊一次整理。
📌陳耀訓・麵包埠「2025農曆新年紅土蛋黃酥8入900元」！11/19中午12:30拓元預購
陳耀訓・麵包埠透露，過往有不少消費者反應，家庭人口少，10入蛋黃酥的數量有點多，考量消費者仍有送禮需求，決定將2025農曆新年紅土蛋黃酥每盒10入調整為8入，而價格則為900元，調整價格以反應原物料成本的飛漲。
陳耀訓蛋黃酥11/19中午12:30拓元預購
提貨時間：2024年12月1日～2025年1月27日（營業時間12:00-19:30）
提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓・麵包埠）
預購管道：拓元售票系統
售價：900元（一盒8入）
賞味期限：常溫5天、冷藏10天
注意事項：
1.每人限購5盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
6.其他注意事項請參照拓元售票系統銷售頁面。
📌法朋烘焙甜點坊「經典蛋黃酥9入980元」！11/20中午12:00官網開搶
「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie經典蛋黃酥」，也公布2025農曆春節檔期「經典蛋黃酥禮盒」開賣資訊。蛇年除了售價1080元的「欣葉聯名雙饗禮盒」內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆、「法式鳳梨酥禮盒」10入820元，還全新推出「經典蜂蜜燒餅禮盒」8入680元首次亮相。
法朋經典蛋黃酥11/20中午12:00官網開搶
提貨時間：2024年12月27日～2025年1月27日（營業時間11:30-19:00）
提貨地點：所有產品供宅配與現場自取（門市地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號）
預購管道：法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie官網
提醒大家，可先到法朋官網註冊完成，並填寫正確基本資料，方便開賣當天順利開搶；禮盒數量有限，售完為止。
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陳耀訓・麵包埠透露，過往有不少消費者反應，家庭人口少，10入蛋黃酥的數量有點多，考量消費者仍有送禮需求，決定將2025農曆新年紅土蛋黃酥每盒10入調整為8入，而價格則為900元，調整價格以反應原物料成本的飛漲。
陳耀訓蛋黃酥11/19中午12:30拓元預購
提貨時間：2024年12月1日～2025年1月27日（營業時間12:00-19:30）
提貨地點：台北市松山區敦化北路244巷51號1樓（陳耀訓・麵包埠）
預購管道：拓元售票系統
售價：900元（一盒8入）
賞味期限：常溫5天、冷藏10天
注意事項：
1.每人限購5盒。
2.未接受大宗訂單。
3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。
4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。
5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
6.其他注意事項請參照拓元售票系統銷售頁面。
📌法朋烘焙甜點坊「經典蛋黃酥9入980元」！11/20中午12:00官網開搶
「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie經典蛋黃酥」，也公布2025農曆春節檔期「經典蛋黃酥禮盒」開賣資訊。蛇年除了售價1080元的「欣葉聯名雙饗禮盒」內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆、「法式鳳梨酥禮盒」10入820元，還全新推出「經典蜂蜜燒餅禮盒」8入680元首次亮相。
法朋經典蛋黃酥11/20中午12:00官網開搶
提貨時間：2024年12月27日～2025年1月27日（營業時間11:30-19:00）
提貨地點：所有產品供宅配與現場自取（門市地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號）
預購管道：法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie官網
提醒大家，可先到法朋官網註冊完成，並填寫正確基本資料，方便開賣當天順利開搶；禮盒數量有限，售完為止。