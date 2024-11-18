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▲眾多貴賓參與「新台灣館」正式開幕典禮。（圖／翻攝自臉書）

▲「新台灣館」將幫助台灣產品行銷新加坡。（圖／翻攝自臉書）

「新台灣館」前天（16日）在新加坡正式開幕，現場賓客雲集，包括來自台灣的台南市副市長、嘉義縣副縣長、雲林縣副縣長及眾多台灣業者齊聚祝賀。因為颱風而無法前來的農業部長、台南市長、嘉義縣長與雲林縣長都錄，共同祝福「新台灣館」鴻圖大展。「新台灣館」16日發布新聞稿表示，台灣憑藉多年來農業技術，新台灣館與農業部結合各地方縣市政府推出世界知名的水果品種，例如「台南文旦柚與金鑽鳳梨」、 「嘉義極光哈密瓜」等，這些水果的高品質和多樣性不僅在台灣內銷市場占有重要地位，還在國際市場享有盛譽。館內設有台灣縣市展示區、主題展示區、倉儲物流等區域，內容包括台灣各縣市等地方特產、年度評選名優產品、代表品牌及國內外得獎產品，涵蓋農產、水產、水果、米麵和烘焙等品項。新台灣館指出，台灣美食產品廣受東南亞華人喜愛，新加坡觀光客近年已成為東南亞第一大客源，新加坡更在全球範圍內成為台灣食品廠商海外拓銷的首選之地。藉由引進優質台灣各種商品到新加坡，加強台灣優質品種推廣和品牌化，協助台灣商品擴展在東南亞市場上競爭力，進一步提升台灣的國際影響力。我國駐新加坡辦事處代表童振源表示，去年7月27日第一次與方震群董事長在官邸餐敘，她在8月9日提出在新加坡設立台灣城的構想。經過一年多的密集交流與努力，方董終於在新加坡落實，非常敬佩方董的經營與協調能力，也感謝台灣各縣市政府與業者的積極合作促成此案。童振源認為「新台灣館」將提供台灣產品登上世界舞台的機會，扮演台灣在新加坡三個平台功能：產品行銷、文化體驗與友誼連結，會場還佈置嘉義阿里山日出美景與火車超大型海報及各地風景與人文特色，並設置台灣美食區與進行食農教育，推廣台灣美食與觀光。童振源說，只要台灣業者顧好產品品質、經營好品牌，相信「新台灣館」便能在新加坡提供台灣優質產品很好的展示平台、銷售通路與行銷資源，讓新加坡朋友品嚐台灣的蔬果、食品與美食，也讓世界看到台灣的美好。