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▲Yerin為了台灣粉絲苦練中文。（圖／ON INN ASIA）

▲Yerin許願下次還有機會來台灣表演。（圖／ON INN ASIA）

韓國女團GFRIEND出身的「撒嬌精」Yerin（睿隣），17日在台北舉辦《2024 YERIN FAN PARTY [Rewrite] IN TAIPEI》粉絲見面會，場上她甜美魅力大放送，不僅帶來新歌勁舞，更苦練中文獻唱情歌，還親手製作台式三明治送給幸運粉絲，其中一個還加了芥末，讓吃到「特製版」的粉絲當場淚流不止，Yerin見狀也慌忙遞上水瓶解辣，逗趣互動笑翻全場。距離上次訪台舉辦見面會是10個月前，Yerin這趟依舊難掩興奮之情，活動一開場就用可愛的中文和粉絲打招呼：「大家好，我是睿隣！讓我來治癒你們！」俏皮模樣萌翻全場。這次來台，Yerin除了舉辦簽名會和2場粉絲見面會，還不忘把握時間大啖美食、血拼購物，行程滿檔。她透露上次來台對夜市念念不忘，這次也希望能再去逛逛，享受台灣的夜市文化。見面會上，Yerin除了帶來新專輯《Rewrite》的歌曲和個人SOLO專輯主打歌《ARIA》外，更化身魔法師實現粉絲的願望。不僅與粉絲大合唱GFRIEND的經典歌曲〈今天開始我們〉，還錄製了中文版的「WOORIN（粉絲名），接電話！」來電鈴聲，寵粉寵上天。Yerin更挑戰演唱陳華的《想和你看五月的晚霞》，甜美的嗓音搭配苦練的中文發音，誠意十足。Yerin表示為了練好這首歌，特別請中文老師指導發音，希望能完美呈現給粉絲。她也感性分享，明年就是GFRIEND出道10週年，希望屆時團體的特別企劃可以順利進行，並感謝粉絲一路以來的支持。