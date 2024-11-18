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▲高雄空大今(18)日與高雄高分檢等共15個單位共同簽署MOU，將協力創建「大南方柔性司法專班」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.18）

高雄市立空中大學今(18)日與高雄高分檢、臺南高分檢等檢察機關，以及獄政管理、毒防機關等共15個單位共同簽署MOU，將協力創建「大南方柔性司法專班」，高市府秘書長郭添貴等人也出席見證。高雄空大校長陳月端表示，大南方柔性司法專班針對南部地區之受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者、馨生人（指犯罪被害人）及其家屬，量身規劃一系列課程，讓他們不僅獲得學位，還能考取相關證照，提升就業，翻轉人生，找回自我尊嚴。陳月端表示，過去針對司法處遇人及馨生人提供之教育課程多為單次活動，涵蓋宣導說明會、就業輔導等內容，但未提供學分或學位課程；未來本專班將彙集現有教育課程之目標，規劃相關課程科目，為學員提供研修學分或學位的學習機會。高市府秘書長郭添貴表示，以往司法保護多停留在剛性司法的思維，即著重於加害人的處罰及受害人的金錢賠償，但加害人及受害者在後續的社會歸復情形多被忽略，這更凸顯司法保護中柔性關懷層面的重要性。高雄空大結合大南方地區的檢察機關、獄政管理、毒防機關共同開設柔性司法專班，把這些有需求的人通通納入高雄空大的教育體系中，展現教育翻轉的力量，亦是柔性司法的重要一環。高雄空大具有彈性的遠距教學優勢及多元的學習管道，透過柔性司法專班的開設，以及七大學系的奧援，針對大南方之受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者、馨生人及其家屬量身規劃一系列課程，且只要修滿128個學分就可獲得大學學位。