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川普當選美國總統，使得比特幣再受激勵大漲，衝破9萬美元大關。有立委問及若有交易獲利課稅要如何計算一事，對此，財政部賦稅署署長宋秀玲表示，依照所得稅法由投資人自行申報，但國稅局也有查核。財政部長莊翠雲則允諾，將在3個月內研擬出相關加強查核作法。立法院財政委員會今（18）日審查114年財政部相關與算案，立委賴士葆在質詢提出加密貨幣交易課稅問題，認為目前加密貨幣的個人獲利似乎還未課稅。對此，台北國稅局回應，金管會正在研擬專法，目前有26家虛擬資產虛擬公司稅籍登記在台北市，都依法繳納營業稅、營所稅，國稅局也有多項數位工具來查核交易情況。宋秀玲表示，個人交易部分已加強查核，由於虛擬資產交易定調「不是貨幣」的數會資產，買賣所得視為財產交易所得，在個人綜所稅內申報。財政部也可藉由其他資料查核，未來金管會會立專法，財政部也會配合執行。莊翠雲則表示，比特幣定義不是貨幣是資產，交易一定會課徵相關所得稅，至於如何查核，會在3個月內研擬相關作法。