本月17日，台北捷運車廂發生衝突事件，2對情侶疑似因肢體觸碰引起糾紛，在車廂內互相拉扯，直到捷運抵達古亭站後，站長和保全到場將雙方分開，其中戴眼鏡的陳姓男子，表示拉扯間受傷，到警局提告傷害。
據了解，戴眼鏡的陳姓男子與吳姓女友搭乘捷運，質疑穿紅衣的黃姓女子故意出腳踢人，雙方進而起了爭執，黃女的葉姓男友見狀，則上前要將陳男推開，雙方在車廂內互相推擠叫囂，引起其他乘客側目。
直到抵達捷運古亭站，站長和保全到場才將雙方分開。警方表示，陳男供稱在西門站與女友搭捷運，到了台電大樓站時，遭疑似飲酒的黃女碰撞及踢人，雙方進而爆發口角與肢體衝突，陳男表示過程中被拉傷，堅持提告傷害罪，詳細還需再釐清。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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