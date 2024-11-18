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▲徐乃麟今（18）日出席湯泡飯代言活動，提及過年計畫。（圖／記者李政龍拍攝）

▲徐乃麟希望女兒能再生一個，直接喊話。（圖／記者李政龍拍攝）

胡瓜今年（2024）從民視出走，轉戰前東家華視的除夕特別節目，徐乃麟過去負責主持《天才衝衝衝》過年特別節目，也連帶受到影響。徐乃麟今（18）日出席代言活動談及過年計畫，透露這次將會是胡瓜主持華視過年節目，2人不會合體，開玩笑表示：「電視台請不起兩個人，瓜哥太貴了，我再加上去就更貴了。」徐乃麟目前手上有3個代言，坦言最近接比較多業配，被問及年收入，他語帶保留：「年收還好啦！比不上城城！」今年徐乃麟將缺席華視的過年節目，他也透露自己過年期間會飛去美國陪小兒子，預計待3個禮拜，忍不住感嘆到紐約的時常真的太長，「飛紐約冬天要10幾個小時。」被問及拌麵副業，他也坦言早就停賣了，在疫情過後，拌麵市場就萎縮很嚴重，A-LIN和蕭敬騰也受到影響。徐乃麟熱愛在臉書曬外孫「夢果」，他提到愛孫直言，將來不鼓勵孩子進入演藝圈，「如果你沒有踏入所謂的中國市場，台灣市場能怎樣？不過這些都是命，如果他從小就很有興趣的話可以試著培養，但還是先把書讀好，等他長大再說。」同時也鼓勵兒子徐新洋嘗試多元發展，「他對影片、企劃滿有興趣，像我們一起拍短影音，都是他想的。」徐乃麟提及徐新洋的婚禮進度，因為女方媽媽的身體不好只能暫時擱置，被問及抱孫進度，徐乃麟笑說，徐新洋才剛結婚，還希望和老婆享受兩人時光，計畫後年要生個馬寶寶，畢竟有了孩子之後就很難說走就走，但他也喊話女兒再生一個，「夢果滿活潑，應該希望有個弟弟妹妹可以陪他，希望今天講出來，女兒就可以再懷孕。」