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世界棒球12強B組預賽進入最後一天賽程，由於已確定由中華隊和日本拿下4強門票，因此今天韓國出戰澳洲無關晉級，此役韓國巨砲金倒永繳出「猛打賞」含兩分砲，包辦4打點，率隊以5：2獲勝，本屆以3勝2負作收，止步預賽創隊史最差成績。韓國本屆只帶4名先發投手，因此首戰被中華隊打爆的高永表再次掛帥先發，今天投完3.2局退場，被敲1安、2三振，表現回神，不過或許因無關晉級，此役韓國讓多名投手上場磨練，啟用8名投手，用車輪戰守護最後尊嚴。韓國在3局下破蛋，洪昌基安打上壘，金倒永安打送回為第1分，4局下，韓國靠著保送和失誤先添1分，棒子火燙的金倒永再度敲出帶有1分打點的安打，韓國取得3：0領先。5局上，韓國投手陷入亂流，第二任投手劉泳燦連投2保送後又被敲安，留下滿壘退場，澳洲史上首位大聯盟狀元Travis Bazzana保送上壘助隊破蛋，韓國連換2名投手讓此半局只失1分結束；6局上澳洲安打送回第2分，以3：2緊追在後。6局下，2人出局，申珉宰安打、下棒金倒永直接夯出2分砲，本屆個人第3轟出爐。此後兩局雙方都未能再得分，9局上，韓國押上終結者朴英賢，連飆3次三振完美關門，終場韓國5：2獲勝，本屆以3勝2負作收。金倒永今天4打數3安打「猛打賞」包含1轟，還有4打點，表現最為亮眼。韓國全隊繳出10支安打換回5分，而澳洲5安只得2分，還有3次失誤。澳洲本屆以1勝4負作收，唯一一勝是爆冷擊敗古巴。值得一提的是，儘管現場陰雨連綿，且比賽已無關晉級，天母球場仍有許多韓國球迷進場為國家隊加油，轉播中都能聽到背景的應援聲。