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▲世界棒球12強中華隊捕手戴培峰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

2024世界12強棒球賽，今（18）日來到預賽最後一天賽程。確定以B組第2名晉級的中華隊，將會在晚間6點30分迎戰「紅色閃電」古巴，中華隊派出日前對多明尼加有好表現的「老虎」黃子鵬先發，古巴則是由Yoennis Yera迎戰。總教練曾豪駒在賽前透露打序安排，安排前4場較少有打擊機會的打者上場，且主戰捕手林家正，擔任先發第8棒、一壘手，而捕手位置則是由戴培峰扛下，陣中3名捕手都同時先發。⚾️第1棒：邱智呈（中外野手）第2棒：吉力吉撈·鞏冠（指定打擊）第3棒：林安可（右外野手）第4棒：曾頌恩（左外野手）第5棒：潘傑楷（三壘）第6棒：戴培峰（捕手）第7棒：張政禹（游擊手）第8棒：林家正（一壘手）第9棒：岳東華（二壘手）先發投手：黃子鵬