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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，民眾黨前立委、現任台中市府顧問蔡壁如17日指出，延安對中共是困境中的突破，對民眾黨而言，新竹是再出發的起點；延安一詞遭轟是「中共同路人」，蔡壁如反擊道，「大做文章」、「扣帽子」。蔡壁如17日在臉書發文表示，她說的一句話，「我們民眾黨要思考一下，我們的延安在哪裡？」被大做文章，甚至扣上「中共同路人」的帽子，她要向所有支持民眾黨的朋友和台灣民眾說清楚。蔡壁如指出，媒體朋友說她提延安就是模仿中共，但其實只是借用歷史經驗。延安對中共是困境中的突破，對民眾黨來說，新竹是再出發的起點。「民眾黨需要找到我們的『星火燎原』，新竹就是我們的第一道火光。」蔡壁如接續指出，民眾黨今天的處境和當年的共產黨有點相似。柯文哲主席面臨無端的司法追殺，高虹安市長被停職。在這樣的困難情況下，「我們需要找到屬於民眾黨的「延安」，一個可以重新出發的地方」，一個學習如何在困境中找到突破的方法。蔡壁如強調，民眾黨要重新站起來，需要最強的戰將投入戰場，新竹市是最重要的一站，並認為黃國昌就是最適合的人物；民眾黨的態度，是學習一切成功的經驗，雖然還是一個小黨，「但我們有謙卑的態度，願意學習所有政黨的優點」。蔡壁如表示，不管是民進黨的基層經營，還是國民黨過去的組織動員，甚至是對岸共產黨在最困難時期的自我重建能力，他們都可以借鏡。一如1992年民主進步黨徵召前民進黨主席黃信介以「元帥東征」為口號，前往花蓮縣參戰第二屆立委選舉，「重點是，我們要用這些經驗來為台灣人民服務，而不是用來鞏固權力或對抗民眾。」