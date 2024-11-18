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▲柬埔寨貢布有許多法式建築。（圖／翻攝自《高棉時報》）

▲「柬埔寨式嘟嘟車」也是當地的特色交通工具。（圖／翻攝自《高棉時報》）

柬埔寨貢布（Kampot）新地標激似新加坡魚尾獅，而在今年完工典禮後造成話題，不少遊客湧到雕像周圍拍照，擺的姿勢也和遊客到新加坡魚尾獅雕像拍照時所擺的姿勢不謀而合。近期貢布再度引起話題，因為城鎮上的法式建築吸引遊客前來渡假。貢布距離柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）僅150公里，同時與台灣人近年來熱愛前往旅遊的越南富國島隔海相望，被認為是旅客來柬埔寨後週末旅遊的好去處，柬埔寨貢布省原本以榴槤雕像聞名，最近又揭曉了河邊新地標，即一座會噴水的海馬雕像，這座矗立在舊省廳外的8公尺高雕像，可俯瞰貢布省的甘榜灣河流，它的嘴裡不停噴出水，還有彩燈裝飾。貢布以其古老的法國建築、白馬海灘、山脈和波哥老城區而聞名，並且該鎮的生活步調也較為悠閒緩慢，適合旅客來此渡假。另外，「柬埔寨式嘟嘟車」也是當地的特色交通工具，旅客可以使用Pass應用軟體叫車，這是一款提供合理價格且無需討價還價的叫車應用程式，不過要使用此應用程序，訪客需要柬埔寨電話號碼。旅遊雜誌指出，造訪貢布的遊客應攜帶防曬乳、帽子和雨傘，而最佳遊覽時間是每年的12月至5月，正值柬埔寨的旱季，旅遊可以更輕鬆地規劃和享受假期。而貢布的街道，包括遍布商店和餐廳的市中心區域，都很安靜與悠閒。