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陳姓男子於11月16日持尖刀插入高鐵椅背摺疊桌，今（18）日上午11時16分許被警方帶往台北地檢署複訊，經過長達近5小時偵訊，檢方認為陳姓男子涉犯恐嚇公眾、恐嚇、傷害等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據之虞等羈押事由，爰向法院聲請羈押。陳姓男子於16日從台中站搭乘高鐵814次列車北上，因為自由座車廂客滿，他就在車廂通道間席地而坐，未料一名劉姓女子直接跨越陳男上方，讓陳男出言表達不滿，但未有其他舉動，因此劉女便繼續往其他車廂移動。沒料列車板橋站時，陳男前往第10車廂找劉女理論，兩人當場爆發口角衝突，陳男情緒失控、大聲咆哮，還怒摔背包，不慎掉出一把尖刀，他撿起刀具後，將刀用力插在一旁椅背折疊桌上，趁列車停靠台北站下車逃逸，此舉嚇壞所有目擊乘客。警方獲報後在月台等待陳姓男子下車，他卻消失在人群中，警方循線追查，最到在南投魚池鄉逮捕陳男，押返鐵警局台北分局偵詢，他一度矢口否認犯案，也不交代行蹤和尖刀來源，今日上午警方將陳男移送台北地檢署複訊，檢方認為陳姓男子涉犯恐嚇公眾、恐嚇、傷害等罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據之虞等羈押事由，爰向法院聲請羈押。