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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大選期間高調挺川，在川普當選後如願以償被任命為新成立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）的領導者，對此馬斯克就提出要把現有428個聯邦機構大幅刪減至99個機構、裁撤77%政府員工的計畫，引發巨大爭議。馬斯克日前在接受美國保守派記者、新聞評論員卡爾森（Tucker Carlson）訪問時表示，美國政府許多聯邦機構的職責範圍有重疊，呼籲削減至少2兆美元的聯邦支出，這個數字幾乎已經是政府預算的1/3，同時將現有的428個聯邦機構大幅精簡至99個，如果計畫成真，這將導致高達77%的大規模裁員。川普此前表示，馬斯克和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）所帶領的「政府效率部」將幫助美國政府廢除官僚、重組聯邦機構，也會削減多餘的監管與浪費性支出，該部門將和白宮管理與預算辦公室合作，解決年度政府支出6.5兆美元中的「大規模浪費和詐欺」問題。馬斯克指出，99個聯邦機構「綽綽有餘」，還指責現有的部門運作效率低又盛行官僚作風，因此改革計劃的3大核心就包含「消除官僚主義」、「削減浪費支出」、「重組機構功能」；他也在旗下社群平台X（原推特）發文徵才，招募「每周工作80小時且超高IQ者」來執行上述任務，還說這個職缺無報酬、極其枯燥，還會由他和拉馬斯瓦米親自篩選。馬斯克對政府機構官僚作風的痛惡由來已久，曾多次批評政府低效溝通與過度監管，指責這不僅阻礙科技創新，也拖延重大專案的進展。例如，SpaceX的「星艦」（Starship）計畫因受環保部門和漁業管理機構的繁瑣監管影響進度，例如被要求調查火箭是否可能墜入海洋砸到鯊魚或對海豹的聽力造成影響。然而「政府效率部」並非官方政府部門，此類機構必須透過國會法案設立，通常僱用數萬名工作人員，這個被認為是美國政府歷史上最激進的改革本身實施難度極高，勢必會遭到強烈反彈，美媒就曾指出如果不從削減國防預算或社會福利下手，想要成功達到削減政府支出的目標幾乎不可疼。