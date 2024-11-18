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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，民眾黨前立委、現任台中市府顧問蔡壁如17日指出，延安對中共是困境中的突破，對民眾黨而言，新竹是再出發的起點；延安一詞遭轟是「中共同路人」，蔡壁如則反嗆民進黨全面追殺民眾黨的後果，就是讓涉台南光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱跑掉。蔡壁如昨日接受採訪時表示，很多人都覺得她用「延安」是中國的字眼，但是不要忘記了，現在是執政黨民進黨，用柯文哲的京華城案，全面地在追殺民眾黨。蔡壁如痛批，「我覺得已經到了無所不用其極的追殺了」，一開始是抹黑，後來甚至是抹黃，每個禮拜都讓鏡週刊出連續劇般的新聞，卻不想想看，居然台南的陳啟昱跑掉，拘捕不到也聯絡不到；蔡認為，這就是民進黨全面追殺民眾黨的結果。蔡壁如強調，民眾黨一定要有根據地，應該要有幾個小的縣轄市的行政單位，「我覺得這都是我們民眾黨黨員，應該去努力的」；蔡認為，新竹也許是民眾黨的「延安」，但嘉義市也有可能。