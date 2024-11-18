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吃到飽餐廳出包！食藥署今（18）日公布「113年吃到飽餐廳稽查專案」，其中，台東市娜路彎大酒店、新竹市芙洛麗大飯店、新竹煙波大飯店、嘉義市兩餐韓國年糕火鍋及千葉火鍋嘉義尊爵館、極鮮火鍋等，遭檢出食物腸桿菌科不符規定或原料標示不合格情況。為了保障民眾飲食衛生安全，食藥署聯合地方政府衛生局執行「113年吃到飽餐廳稽查專案」，稽查120家吃到飽餐廳，並抽驗182件成品及食材，整體抽驗合格率為96.2%。其中，不符規定的餐廳及品項包含娜路彎大酒店初鹿鮮奶義式冰淇淋、芙洛麗大飯店食譜自助百匯的奶茶、煙波大飯店莫內西餐廳的特濃厚奶茶、石頭日式炭火燒肉彰化仁愛館石頭紅茶、臺中市壽喜燒一丁霜淇淋、兩餐韓國年糕火鍋吃到飽嘉義店美祿巧克力麥芽、千葉火鍋嘉義尊爵館草莓冰淇淋等，檢驗出腸桿菌科不符規定。另台南市及高雄市的極鮮火鍋使用的巧克力原料標示不合格。食藥署表示，針對此次違規業者，均已由地方政府衛生局裁處3萬元。食藥署呼籲，業者應自主管理遵守食品安全衛生管理法相關規定，以維護消費者飲食的衛生安全，製備飲品、冰品應注意場所環境及人員操作衛生，盛裝容器要徹底清洗消毒並隨時維持飲品、冰品的儲存溫度及保存狀況，提供食品製備用水應符合飲用水水質標準。倘若供應飲品、冰品不符合衛生標準者，經命限期改正而屆期未改者，違法食安法第17條規定，將依照同法第47條處以3萬元到300萬元不等罰鍰。