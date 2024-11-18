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▲世界棒球12強中華隊外野手陳傑憲敲出安打上壘後興奮慶祝。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊中繼投手莊昕諺屢次拆彈成功化解危機。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽，17日中華隊以11:3大勝澳洲，確定晉級四強複賽，寫下隊史最佳成績，讓全台球迷歡欣鼓舞。這支備受質疑的中華隊，在徵召過程曲折的情況下，靠著投打俱佳表現成功達成「前進東京」目標，粉碎外界對投手群、以及打者欠缺長打火力的所有疑慮，展現出絕佳的團隊凝聚力，台灣隊長陳傑憲與鐵牛棚功不可沒。在打擊表現上，中華隊預賽敲出6支全壘打，場場開轟的穩定火力令人驚艷。作為「台灣隊長」的陳傑憲，預賽4場出賽，14打數8安打，包含1轟、3打點，打擊三圍高達.571/.667/.786，攻擊指數是恐怖的1.453，完美扛起中華隊第三棒的重責。另一位打線核心林立則在對上澳洲關鍵戰大爆發，繳出單場5安，包括一發全壘打。目前總計17打數6安打，打擊三圍.353/.333/.588。他的打擊復甦為中華隊打線注入強大動能，與陳傑憲及陳晨威形成致命連線，對接下來的複賽無疑是重大利多。投手群原本是外界最擔憂的環節，但中華隊預賽4戰僅失10分，其中牛棚18.1局失掉4分表現傑出。首戰對陣宿敵韓國，牛棚接替林昱珉後繳出4.1局失1分成績單；次戰面對多明尼加，林凱威臨危受命穩住勝利，加上吳俊偉順利關門，助中華隊2：1險勝。第三戰對上日本，儘管最終1:3落敗，但牛棚5.2局無失分，絲毫不懼怕日職強打；第四戰莊昕諺再次成功拆彈，加上張奕中繼2局無失分，最終以11：3淘汰澳洲，牛棚的穩定發揮無疑是中華隊闖入四強的一大關鍵。總教練曾豪駒表示，「我們克服外界不看好的聲音，我們做到了！」他特別點名隊長陳傑憲：「他不僅在場上扛起壓力，場下也帶動團隊氣氛，希望這股凝聚力能延續到東京。」吳俊偉也表示：「陳傑憲和林立都會出來喊聲，告訴全隊『相信自己』、『我們做得到』，他們做得那麼好，那我們這些做後輩的會想說，我們一定要做得更好，達成我們的目標。」