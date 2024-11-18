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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，而過去其因政治獻金案宣布請假黨主席3個月，請假期限在本月底，民眾黨中央委員會今（18）日開會後拍板將柯請假時間延至明年2月28日，對此民眾黨前中央委員張益贍表示，14人全數通過無一反對，大概是會反對的都離開或被開除了，這也證明民眾黨不只是一人政黨而已，而是獨裁政黨，「比共產黨還共產黨！」對於民眾黨中央委員拍板，決議讓柯文哲請假延至明年2月28日，張益贍直言民眾黨比共產黨更獨裁，黨章規定黨主席不能執行業務，由中央委員會推舉代理黨主席，6個月內補選黨主席，中央委員會核准柯請假3個月，已經是民眾黨對其最大的禮遇。張益贍說，結果柯文哲本人沒說要請假，剃了個光頭，就嚇得黃國昌不敢挑戰大位，民眾黨中央委員卑躬屈膝恭請柯文哲繼續請假3個月，把6個月請好請滿。張益贍表示，14位中央委員全票通過，竟然沒有任何一位反對，大概會反對的都自行離開或被開除了，這也證明民眾黨不只是一人政黨而已，而是獨裁政黨，「比共產黨還共產黨！」