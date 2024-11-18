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▲網紅「杜芬疏失ㄅㄕ」（左）高舉「道歉表」向中華隊道歉，過程中有位正妹亂入，沒想到竟是啦啦隊女神賴可（右）。（圖／杜芬疏失ㄅㄕThreads）

▲「杜芬疏失ㄅㄕ」（左）事後發現對方是小龍女啦啦隊女神賴可（右），急忙發文向粉絲炫耀。（圖／杜芬疏失ㄅㄕThreads）

▲對於「杜芬疏失ㄅㄕ」沒認出自己此事，賴可幽默回應：「只好再道歉1次。」（圖／賴可Threads）

世界12強棒球賽正熱鬧開打，中華隊先後擊敗韓國、多明尼加、澳洲，確定挺進日本東京4強複賽，讓原先不看好的中華隊的球迷們直呼「是我不懂棒球對不起」，網路上更引爆「道歉表」熱潮。昨（17）日網紅「杜芬疏失ㄅㄕ」拿著道歉表到大巨蛋場外謝罪，沒想到忽有1名正妹加入，帶領現場其他人一起高喊口號，而他事後才發現對方竟是小龍女啦啦隊女神賴可。網紅「杜芬疏失ㄅㄕ」先前曾在社群上發文批評中華隊實力不佳，如今中華隊挺進4強賽，他也拿出提前印製好的200份「道歉表」到大巨蛋場外發送，一邊發送還一邊唱著嗆司曲《台灣尚勇》。沒想到過程中，突然有位正妹加入，帶領圍觀球迷跳起應援，還高喊著「Weare」、「TeamTaiwan」等助威口號，「杜芬疏失ㄅㄕ」原先不了解賴可的身分，還塞了1張道歉表給賴可，而賴可看完道歉表內容後，搞笑向現場球迷宣布：「他（杜芬疏失ㄅㄕ）道歉了他道歉了，原諒他！」事後「杜芬疏失ㄅㄕ」才發現這位正妹竟是小龍女啦啦隊女神賴可，他在Threads上興奮寫下：「炫耀一下，贏過全台灣99.9%棒球迷，單獨跟賴可跳《TeamTaiwan》、《台灣尚勇》。」貼文曝光後立刻許多人朝聖，賴可也在IG轉發此影片，並附上哭笑不得的符號幽默回應：「只好再道歉1次！」