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國民黨立委翁曉玲日前提案修法，擬將《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》中，規範退將等人赴中參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，也就是俗稱的「吳斯懷條款」，引發各界議論，甚至遭控違反《國安法》；對此，翁曉玲質疑，「如果去美國唱美國國歌、在美國國旗底下行禮致意，這樣就不傷害國家尊嚴嗎？」，並怒嗆民進黨「孬種」。翁曉玲今（18）日午在網路節目「中午來開匯」中表示，民進黨執政後大幅修改兩岸人民條例，將兩岸的交流立下很多嚴格且不合理的規定，但人民言論自由、思想、行為自由需要受到相當程度的保障。翁曉玲認為，「國家尊嚴」是高度抽象的概念，「今天就算在天安門廣場上面，看到人家在升五星旗、放國歌，那是怎樣，我們要立刻蹲下、摀住耳朵嗎？」民進黨是否能說清楚什麼叫不妨害國家尊嚴？翁曉玲舉例，「如果到大陸地區起立，看到五星旗沒有表示反對意見，就叫做侵害國家尊嚴，如果去美國，唱美國國歌、在美國國旗底下行禮致意，這樣就不傷害國家尊嚴嗎？」主持人黃光芹質疑，中國就是準敵國了，對方三不五時要武統台灣，少將以上的將領若行為上表達致意，就會有忠誠的疑慮；翁曉玲則表示，一人的行為表彰，和是否代表喪失對中華民國的認同，是兩碼事。翁曉玲指出，若是退役將領到大陸洩露國家機密，應該嚴懲，但若今天只是行為的表示，是否就代表效忠對岸？「我覺得不能相提並論」，更何況陸委會並沒有宣告對岸為敵對地區。針對對岸用共機、共艦擾台，頻稱台灣是中國一部份等，飽含敵意的舉動，翁曉玲指出，問題在於民進黨沒有反制措施，只是讓大陸步步靠近，「我認為今天民進黨最孬種的地方就是，沒本事對中國大陸沒有強烈反制措施」，例如斷絕經貿往來、撤回所有台商等等。翁曉玲說，共軍會步步靠近，威脅到台是因為執政黨，沒有能力處理兩岸關係。翁認為，台灣砲火應該向外，但民進黨政府反而砲火都是向內，動不動扣別人紅帽子、匪諜，抓誰沒有對中華民國效忠，這方向是完全錯誤的。