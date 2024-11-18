我是廣告 請繼續往下閱讀

▲觀光議題：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲各縣市政府：觀光議題相關 網路聲量與好感度比較。（圖／QuickseeK提供）

▲各縣市政府：觀光各面向子議題相關 網路聲量佔比。（圖／QuickseeK提供）

交通部長陳世凱日前鬆口，2024年全年來台旅客可能下修在750萬人次左右，全年千萬旅客目標恐怕確定破功，藍委批中央要推廣觀光卻亂無章法，為補助而補助。不過，拚觀光不只是中央政府責任，地方政府也肩負行銷重責，透過大數據來觀察，全國22縣市哪個縣市拚觀光最努力、網路聲量最高。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察今年以來國內觀光議題的網路聲量趨勢圖，聲量最高點是8月20日的墾丁觀光議題，報導指出墾丁暑假出現了史上最慘的住房率，只有五成，讓網友討論熱烈，當日聲量衝破1.6萬則。觀光議題年度次高峰是5月20日總統賴清德的就職演說，他當時明確提到，希望未來兩岸交流先從「重啟雙邊對等的觀光旅遊」等開始做起，這讓觀光業者最關心的兩岸團客究竟何時開放、是否開放的討論再成焦點，單日聲量1.1萬則。平均而言，觀光議題持續有網路討論度，平均每天的聲量有5.5千則。促進旅遊，地方政府責無旁貸，進一步比較各縣市政府和觀光議題相關的網路聲量與好感度，聲量最高的縣市前四名依序是雲林縣2.6萬則、高雄市1.8萬則、花蓮縣1.2萬則、台南市1.1萬則。觀察熱門話題可發現，雲林縣政府由觀光處長大力推廣雲林觀光，本身臉書粉專人氣不低，算是自帶流量。高雄市政府則靠年初的黃色小鴨加持，此外更推出高雄市自己的吉祥物吸引群眾目光。而花蓮縣政府的觀光聲量衝上第三名，其實是花蓮地震的後續效應，中央雖祭出補助住宿等手段希望振興花東旅遊，但受到餘震、颱風及交通因素影響，花蓮的觀光旅宿業仍大受打擊。台南市則是靠各種節慶活動衝聲量，提高整體城市的觀光能見度。從好感度也很清楚看見，雲林、高雄、台南聲量好感度分別是7.99、5.31、5.2都表現亮眼，唯獨花蓮是受震災影響上榜，好感度僅1.92。此外觀光聲量第五名起的縣市依序是台中市8908則、台北市7594則、苗栗縣7530則、新北市7434則、桃園市6646則、屏東縣6623則，各縣市的聲量好感度也都不低於3，正面訊息還是比負面多。觀光議題牽涉到的包括交通、景點、食宿，都會影響旅客踏足的意願，比較各縣市政府在這些觀光相關議題網路聲量，總體而言，高雄市平均表現最佳，在住宿、地方美食行銷、景點宣傳、交通等方面都著力宣傳，四個面向的聲量皆居全國之冠。而其他縣市各有自己強化宣傳的點，例如台中的交通議題聲量位居全國第二，討論量佔22縣市的9%，其熱門話題指出，台中市政府規劃台鐵、公車、台中捷運等大眾運輸工具搭配，推薦遊客遊玩路線、鼓勵民眾搭乘大眾運輸玩台中，相關話題有一定迴響。台南在地方美食、景點的聲量表現較為突出，聲量佔全國縣市的10.9%，突出其古都、美食之都、全糖城市形象，吸引眾多國內外遊客。透過網路數據分析顯示，各縣市拚觀光聲量的方式各有不同，然而從網路數據來看，這些聲量有集中特定幾個縣市的情況，儘管交通部提出「觀光立國」、「觀光主流化」等願景，各地方政府在實際執行上仍存在明顯差距，發展觀光涉及食、宿、遊、購、行等多個領域，無法單兵作戰，需得中央地方貫徹縱向合作，還有政府各部門橫向協力，才能提升台灣整體的觀光競爭力。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com