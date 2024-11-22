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▲泰國東北的音樂會融入大量地方特色。（圖／翻攝自YouTube）

▲泰國當紅歌手Joey Phuwasit所推出的歌曲Rocket Festival，受到廣大歌迷喜愛。（圖／翻攝自YouTube）

上一篇我分享了泰國東北部依善（Isan）地區的生活方式，這些生活習慣深深影響當地人的性格，並逐漸形成了泰國東北獨特的文化特色。除了日常生活的影響，東北人對自己來自這片土地的身份也非常驕傲，這種自豪感已經成為他們文化中不可或缺的一部分。談到音樂，東北音樂在泰國文化中佔有極其重要的地位，它不僅在當地有深厚的根基，也早已走向國際舞台。東北的音樂風格與泰國其他地區的音樂有所區別，具有獨特的節奏感和旋律，這也是東北音樂能夠吸引廣泛聽眾的原因之一。許多泰國樂團已經將東北風格的音樂帶到了世界各地，他們的演出讓更多人認識到東北文化的魅力。東北的音樂通常會融入大量的地方特色，節奏感十足，聽了讓人忍不住想動起來。這種音樂有點像雷蓋風格（雖然有所區別），但更具有民族感和生動的氛圍。每當音樂響起，人們常常會情不自禁地搖動身體，甚至舉起雙手隨著音樂律動。這樣的感覺無論在哪個國家聽到，總是讓人充滿能量和喜悅。如果你有興趣深入了解這種音樂風格，最近紅起來的歌手Joey Phuwasit所推出的Rocket Festival是一個不錯的選擇。他將搖滾音樂、流行音樂與東北音樂巧妙融合，這首歌不僅介紹了泰國東北的火箭節，還帶有濃厚的地方特色，傳遞著東北人對自己文化的自豪和對節慶的熱情。這首歌的旋律和節奏感強烈，令人聽了就忍不住想跳舞，也讓人對泰國東北的音樂和文化有了更深刻的理解。「火箭節」是依善地區重要的傳統節日，通常在泰曆六月份（約為公曆五月至六月）舉行，象徵著雨季的來臨。當地的農民會在這段時間舉行祭典，祈求風調雨順、農作豐收。火箭節的核心活動是「射火箭」，村民們會製作大型的竹製火箭，並用火藥填充，然後在節日當天將火箭發射到天空。這個儀式象徵著向天神祈求降雨，根據當地的傳說，天神看到火箭升空後會為大地降下甘霖，為農田灌溉，促進農作物的生長。 除了射火箭，火箭節還包括了熱鬧的遊行、傳統舞蹈和音樂表演，營造出濃厚的節日氛圍。這樣的慶祝活動每年吸引著大量遊客前來觀賞，並親身體驗泰國東北部獨特的民俗文化。Joey Phuwasit的Rocket Festival這首歌其實也是在邀請東北的人民回到故鄉，參加這個具有傳統意義的慶祝活動，和親朋好友一起歡慶，共同體驗這份歡樂和自豪。東北人對自己的家鄉有著深厚的熱愛，他們對家庭有著強烈的親密感。由於工作需要，他們常常離開家鄉，因此會格外思念家人，而能回老家的機會也並不多。嚴格來說，只有潑水節（泰國的過年）這段假期稍長，成為他們回家的最佳時機。假設他們從曼谷回到家鄉，至少需要7到8小時的車程，且很少有人有經濟能力搭飛機，搭火車已經算是奢侈。因此，東北音樂中，經常能聽到充滿思鄉情感的歌詞，表現出對故鄉的懷念。提到親密感，這種情感的表達是如此深刻。舉個例子，如果我在外地遇到來自孔敬的同鄉，當我們聊到自己是同鄉時，立刻會感覺像是家人一樣。不得不說，每當我在外遇到泰國東北人，我總會感覺像是回到了家，回到了泰國。在泰國，東北人之間就是一家人；即使在海外，泰國人之間也有著一種天然的聯繫，很快便能結成一塊。如果去泰式餐廳，與他們交談的話題大多圍繞著思鄉，聊著自己離開家多久了，多久沒有回家，工作了多久，最後的結論通常都是「他們有多麼愛自己的家鄉，並且多麼想念自己的家人」。無論是音樂還是食物，對東北人來說，它們不僅僅是一首歌或一盤料理，而是他們的生命、文化和一切。這些元素不僅肯定了他們的存在，也團結了他們，無論身處何地，他們始終是擁有最獨特文化風味的族群之一。●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com