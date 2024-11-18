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▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

吉力吉撈開轟慶祝狠撞胸！曾豪駒今（18）日賽前接受媒體訪問，回憶起那一撞，開完笑說：「我有跟他說要去買中藥了。」中華隊交手澳洲的比賽，在前8局就取得8：2的大幅領先，並且9局上攻佔一、二壘，再度獲得添分機會，中華隊此時派出代打吉力吉撈・鞏冠，結果一棒敲出左外野方向的三分砲，頓時讓全場球迷都瘋了。吉力吉撈・鞏冠開轟後霸氣繞壘，並和中華隊成員一一擊掌致意，對此，曾豪駒在古巴戰前接受訪問，笑著表示：「中華隊預賽最終戰，即將交手古巴，吉力吉撈・鞏冠首度先發，扛下第2棒、指定打擊。