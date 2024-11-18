吉力吉撈開轟慶祝狠撞胸！世界12強棒球賽昨（17）日上演「台澳大戰」，前3場比賽手感冷淡的吉力吉撈．鞏冠，在9局上代打敲出3分炮，跑壘時情緒激動和對手嗆聲，回到板凳席前和總教練曾豪駒撞胸慶祝，力道似乎相當大，引起網友和球迷熱議。曾豪駒今（18）日賽前接受媒體訪問，回憶起那一撞，開完笑說：「我有跟他說要去買中藥了。」
預賽前3戰機會少 開轟後亢奮慶祝
中華隊交手澳洲的比賽，在前8局就取得8：2的大幅領先，並且9局上攻佔一、二壘，再度獲得添分機會，中華隊此時派出代打吉力吉撈・鞏冠，結果一棒敲出左外野方向的三分砲，頓時讓全場球迷都瘋了。
吉力吉撈・鞏冠開轟後霸氣繞壘，並和中華隊成員一一擊掌致意，有趣的是，輪到總教練曾豪駒時，吉力吉撈上前擁抱他，結果似乎力道太大，讓曾豪駒接連後退2步，並且有些搖頭晃腦的樣子，而就是這一幕引起網友熱烈討論。
對此，曾豪駒在古巴戰前接受訪問，笑著表示：「我有感受到他的熱情，非常感謝他給球隊的力量，有跟說要去買中藥了，希望他多來幾次。」
吉力吉撈・鞏冠前3戰表現機會較少，僅在日本戰有1次關鍵代打機會，但遭到三振，此戰終於敲出首安就是1支全壘打。中華隊預賽最終戰，即將交手古巴，吉力吉撈・鞏冠首度先發，扛下第2棒、指定打擊。
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中華隊交手澳洲的比賽，在前8局就取得8：2的大幅領先，並且9局上攻佔一、二壘，再度獲得添分機會，中華隊此時派出代打吉力吉撈・鞏冠，結果一棒敲出左外野方向的三分砲，頓時讓全場球迷都瘋了。
吉力吉撈・鞏冠開轟後霸氣繞壘，並和中華隊成員一一擊掌致意，有趣的是，輪到總教練曾豪駒時，吉力吉撈上前擁抱他，結果似乎力道太大，讓曾豪駒接連後退2步，並且有些搖頭晃腦的樣子，而就是這一幕引起網友熱烈討論。
對此，曾豪駒在古巴戰前接受訪問，笑著表示：「我有感受到他的熱情，非常感謝他給球隊的力量，有跟說要去買中藥了，希望他多來幾次。」
吉力吉撈・鞏冠前3戰表現機會較少，僅在日本戰有1次關鍵代打機會，但遭到三振，此戰終於敲出首安就是1支全壘打。中華隊預賽最終戰，即將交手古巴，吉力吉撈・鞏冠首度先發，扛下第2棒、指定打擊。
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