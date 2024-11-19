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▲安潔莉娜裘莉（右）布萊德彼特離婚戰打了超過8年，被傳讓她財務出現大洞，往後可能為了錢必須接演一堆自己都不想演的影片。（圖／美聯社／達志影像）





近年來好萊塢最醜陋、最拖時間的離婚戰：布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，鬧了超過8年還沒能落幕。過去幾年裘莉千方百計要讓小布變成外界眼中的「家暴男」，不肯善罷甘休，也不願和他共同取得小孩的監護權，只願意給他探視權、自己獨佔監護權，且在執行過程中還設法阻攔他與孩子們見面。之前她突然撤回對小布在私人飛機上喝醉對她與小孩動手的提告，據歐美八卦娛樂網站報導，她為了打離婚戰，已經燒錢燒到快出問題，實在沒辦法再負擔高昂的律師費，只能罷手，而且為了趕快拿到現金，以往小布送她的珠寶與華服都可能拿出來變賣。在布裘離婚戰上，裘莉不能說都是踢到鐵板，但「毀掉小布形象」這個目標，卻始終沒能實現，反而讓自己看來像是離婚戰中的反派。近來她和律師都改口稱是小布懷著怨氣，遲遲不願意讓離婚戰落幕，其實早幾年彼此已經可以不用鬧到這麼僵，可是八卦報導都是稱她不願放手，若是屬實，她也真的怪不了別人。除了沈重的律師費之外，裘莉堅持要獨自養孩子，也是一大筆的開銷，八卦娛樂報導稱她現在已經沒有那麼任小孩予取予求，開始會緊縮零用錢和部分花費，可惜光這樣還是不足以讓她很快走出財務危機，她可能要被迫賣珠寶、華服來應急，剛好這裡面一堆是小布送給她的，以彼此鬧僵到這種程度，她應該巴不得趕快把那些奢侈品賣掉。外界也可以預期裘莉出現在一些大家好奇：「天啊！她怎麼會拍這種戲？」的影片中，只要有錢賺，她恐怕很難再挑角色與戲，再怎麼不願意接，也不得不看在銀子上咬牙演出。目前的轉機是她的好評新片《瑪麗亞》（直譯），要是有機會送她登上奧斯卡影后的寶座，就有機會再創事業高峰，無怪乎她近來頻繁出現在一堆能藉機造勢的場合。就譬如奧斯卡榮譽獎的頒獎晚宴，她帶著與布萊德彼特親生的兒子諾克斯出席，露出開心的笑容，搶了不少鏡頭。可是據傳在好萊塢勢力更大的小布，對她在離婚戰上的絕情舉動氣憤至極，有可能設法扯她後腿。