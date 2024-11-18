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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，而過去其因政治獻金案宣布請假黨主席3個月，請假期限在本月底，民眾黨中央委員會今（18）日開會後拍板將請假時間延至明年2月28日。對此律師黃帝穎質疑，柯文哲被羈押禁見要如何請假？沒人請假，卻通過准假？正式文書不能無中生有，柯文哲如未表示請假，民眾黨卻通過准假，是相關文書有無登載不實的法律問題。對於柯文哲「被請假」至明年2月28日，黃帝穎表示，民眾黨今天決議通過柯文哲延長請假案，比較有法律爭議的是，羈押禁見被告柯文哲如何向政黨傳遞延長請假的意思？黃帝穎說明，《刑事訴訟法》所規定的羈押禁見，是禁止被告對外的一切通訊，在京華城弊案，羈押的理由包括為了避免串證、滅證，因此柯文哲除了律師會見外，無法對外傳遞任何訊息。黃帝穎表示，律師依據律師倫理，除了為被告防禦或平衡輿論外，不能傳遞與當事人本案訴訟無關的訊息，例如公司經營與政黨經營等，過去即有律師因此被懲戒的案例。黃帝穎質疑，民眾黨若未取得柯文哲請假表示則涉登載不實文書，沒人請假，卻通過准假？正式文書不能無中生有，柯文哲如未表示請假，民眾黨卻通過准假，是相關文書有無登載不實的法律問題。