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▲世界棒球12強中華隊投手教練林岳平。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 ）

2024年世界棒球12強賽，中華隊不僅場上球員表現亮眼，由總教練曾豪駒帶頭的教練團陣容也是超大咖，被譽為「英雄教練團」。這支由一代台灣棒球英雄組成的教練團，結合過去國際賽經驗與精密情蒐準備工作，帶領中華隊一路殺進四強，打出全新中華隊，創下隊史最佳成績。本屆教練團成員包括總教練「龍貓」曾豪駒、首席兼捕手教練「千秋王子」高志綱、打擊教練「恰恰」彭政閔、打擊教練「棒球情人」高國輝、投手教練「大餅」林岳平、牛棚教練「建仔」王建民，以及內野守備教練「紅龜」陳江和和外野守備兼跑壘教練「火哥」張建銘。這群教練在國際賽和職棒舞台都擁有輝煌成績。總教練曾豪駒表示，教練團成員在2023年經典賽時就建立良好默契，能有效協調分工，並迅速了解選手狀況，「大家在教練團組建時有很高的共識，就是希望為12強全力以赴，幫助中華隊展現最強戰力。」在比賽過程中，教練團分工細膩。彭政閔頻繁與打者溝通打擊策略，而負責牛棚的王建民則親自指導投手熱身，讓投手能以最佳狀態登板，而投手教練林岳平密切關注每個細節，視戰況果斷換投。曾總表示：「投手調度會跟教練林岳平討論，這是他們的專業，國際賽戰局變化很快，後面隨時要有投手準備，盡可能減少危機出現。」除了教練團明確分工，情蒐團隊同樣功不可沒。黃子鵬面對多明尼加，僅用66球投完6局，沒有被敲出安打，另丟出4次三振，僅有1次保送。賽後，黃子鵬特別感謝情蒐團隊，將功勞歸功於前國手林瀚與吳昇峰為首的情蒐小組，「情蒐資料非常精細，對投手群幫助非常大。」林瀚是合作金庫的老將，代表國家隊超過30次，退役後轉任教練，這次以情蒐身份參與12強賽。而吳昇峰則是上屆12強代表投手，此次則以情蒐加入中華隊團隊，以不同方式貢獻。他們兩人將對手的投球模式、球路分析等資訊，精準地提供給教練團和球員。中華隊教練團密切合作，以及情蒐精準支援，確保每位球員都能發揮最佳戰力。進入複賽的中華隊，將在東京巨蛋迎來更強勁的挑戰，教練團與情蒐團隊無疑是球隊最堅強的後盾，也讓人更加期待中華隊接下來的表現，力拚12強冠軍。