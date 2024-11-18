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第5屆「投資歐盟論壇」今（18）日舉行，歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）提到，他完全同意台歐盟關係正在歷史高點，期盼台灣企業可以發掘更多歐盟市場潛力。經濟部長郭智輝則引用數據，隨著台積電等廠商前進歐洲，台灣對歐盟投資額過去4年已超先前40年總額。谷力哲致詞開頭引述，總統賴清德先前在其他場合提到台歐盟關係正在歷史高點，「我實在無法同意更多！」他提及，與2020年比較，台灣對歐盟投資成長700%，這不僅僅是台積電在德國的重大投資，還包括環球晶、捷安特、華新麗華等，這一切都顯示台歐盟雙邊合作具有「雙贏」特色。他指出，歐盟是台灣最主要外資來源，包括綠能、半導體、人工智慧及太空產業等領域，而當前歐洲也愈來愈多人對於台灣的崛起感到興趣，因為他們清楚，印太已經變成決定世界未來的關鍵區位，「所以我們在現有策略上強化與夥伴的交集，這中間也包括台灣。」谷力哲接著指出，面對現今地緣政治、經濟環境，歐盟已經發展出一種特定經濟安全策略，分別包括抗將經濟依賴武器化、不合理模式的「保護」、強化彼此競爭力的「推廣」，以及跟具有相同理念的夥伴建立多元、具有韌性供應鏈的「同盟」3種切點。最後，谷力哲強調，歐盟仍有很多有待發掘潛力，認為投資歐洲就相當於投資坐擁4.5億消費者，具備良好法律基礎、尖端科技及致力於永續的市場，「這不僅僅是前進歐洲的大門，更是前往世界貿易的通道。」郭智輝致詞則說，歐盟是台灣第4大貿易夥伴，也是我國最大外資的來源，「而台灣對歐投資額已急起直追，過去4年對歐投資額已超過之前40年的加總！」隨著雙方在半導體與先進通訊等重要領域已成功建立多項合作的計畫，近年來愈來愈多台廠選擇在歐洲佈局，隨著台積電赴德國設廠，勢必也會帶動台灣半導體相關供應鏈業者赴歐洲來投資。他接著，提及總統提出「五大信賴產業」，台灣在AI硬體世界排名第1，然而在AI軟體方面並不屬於前段班，因此計劃未來4年內培育20萬AI人才，實現台灣成為AI科技島的願景，這段期間歐商則擅長軟體應用，期望雙方可以軟硬聯手共創商機。最後郭智輝也不忘呼籲，相信駐台代表對台灣歷史、飲食及文化都有美好體驗，「希望在座各位也能將這份美好，宣傳到您的國家！ 」