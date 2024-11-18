中華隊在本屆世界12強棒球錦標賽寫下歷史，昨（17）日以11：3擊敗澳洲後，確定闖入最終4強的超級循環賽。陣中「三朝元老」陳冠宇，過去曾效力日職的，橫濱DeNA隊以及千葉羅德海洋隊，今（18）日古巴戰前接受訪問，陳冠宇透露已有隊友邀約吃飯，並直言：「他們也覺得台灣這次很厲害」
已經創造歷史 相信有機會贏日本
中華隊舉辦世界12強開訓儀式時，適逢陳冠宇生日，當時全隊在台北大巨蛋內為他慶生，他喊出「帶大家去東京」的願望。如今，中華隊預賽前4戰拿下3勝1敗，確定闖入最終4強，改寫台灣在12強賽的最佳紀錄，完成陳冠宇的生日願望。
對於能夠前進東京，陳冠宇說：「打國際賽這麼多次，第一次晉級4強，要感謝的人很多，包含可以在大巨蛋比賽，向世界證明台灣是有實力的，不管最後走到哪，我們已經創造歷史了，接下來會繼續努力。」
此外，陳冠宇也透露：「很多羅德隊友，有問說什麼時候可以出來吃飯，希望可以在巨蛋遇到他們。他們也覺得台灣這次實力很厲害，雖然一開始也沒有很看好台灣，但只要有對戰就有機會贏過他們，他們也不敢輕易輕敵。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊舉辦世界12強開訓儀式時，適逢陳冠宇生日，當時全隊在台北大巨蛋內為他慶生，他喊出「帶大家去東京」的願望。如今，中華隊預賽前4戰拿下3勝1敗，確定闖入最終4強，改寫台灣在12強賽的最佳紀錄，完成陳冠宇的生日願望。
對於能夠前進東京，陳冠宇說：「打國際賽這麼多次，第一次晉級4強，要感謝的人很多，包含可以在大巨蛋比賽，向世界證明台灣是有實力的，不管最後走到哪，我們已經創造歷史了，接下來會繼續努力。」
此外，陳冠宇也透露：「很多羅德隊友，有問說什麼時候可以出來吃飯，希望可以在巨蛋遇到他們。他們也覺得台灣這次實力很厲害，雖然一開始也沒有很看好台灣，但只要有對戰就有機會贏過他們，他們也不敢輕易輕敵。」
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。