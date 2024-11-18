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▲世界棒球12強中華隊中繼投手陳冠宇，在多明尼加戰中繼登板，拆彈成功。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

中華隊在本屆世界12強棒球錦標賽寫下歷史，昨（17）日以11：3擊敗澳洲後，確定闖入最終4強的超級循環賽。中華隊舉辦世界12強開訓儀式時，適逢陳冠宇生日，當時全隊在台北大巨蛋內為他慶生，他喊出「帶大家去東京」的願望。對於能夠前進東京，陳冠宇說：「此外，陳冠宇也透露：「很多羅德隊友，有問說什麼時候可以出來吃飯，希望可以在巨蛋遇到他們。