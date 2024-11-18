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▲科工館「交通夢想廳」即日起重新開放，打造全新的三大體驗單元，包含「未來交通站」、「高雄輕旅行」以及「海巡艦艇遊」。（圖／科工館提供）

深受遊客喜愛的科工館「交通夢想廳」即日起重新開放，為了豐富展示廳的內容，並描繪高雄都市樣貌特色，這次打造全新的三大體驗單元，「未來交通站」、「高雄輕旅行」以及「海巡艦艇遊」，不僅讓民眾能探索現代與未來交通技術，更能深度體驗海巡工作的英勇與使命，這些教育與娛樂兼具的展示，民眾僅需持一卡通即可上場操作互動。科工館「交通夢想廳」展廳內提供牛車、火車、汽車、機車、船隻、公車等模擬駕駛體驗，讓參觀者能親身感受各種交通工具的操作樂趣。全新的三大體驗單元，在「未來交通站」，每位參觀者進入夢想之中，探索超高速真空管道列車如何在地下空間穿梭，或是透過可重複使用的火箭實現星際旅行，這裡將科技創新與交通未來串連，喚起對未來世界的無限遐想。「高雄輕旅行」單元模擬了高雄輕軌駕駛員的實境體驗，透過了解輕軌路權、再生煞車、防猝死裝置等知識，增進對高雄輕軌系統的認識。不僅可以感受輕軌運行的穩定性，更能深入探索其環保與智慧交通的技術特色。熱愛海上冒險的專屬體驗單元就在「海巡艦艇遊」，可以模擬海巡艦艇的駕駛體驗，了解海巡在近海維護漁權、執行救生救難、保護海域治安以及維護海洋生態的任務。參觀民眾可親自感受海巡職務的工作環境，認識捍衛海洋的重要性，享受一趟全新視野的海上冒險。