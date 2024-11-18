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許多財經網紅的臉書粉絲專頁，15日突然遭下架，對此，刑事警察局副局長林信雄今（18）日立院備詢時表示，這是他們提供臉書一批「白名單」，但臉書海外單位聯繫上可能有問題，把他們下架了。立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長、數位發展部、法務部調查局、內政部警政署、國家科學及技術委員會報告「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片及錯假訊息之影響評估及因應」，並備質詢。對於財經網紅粉專遭到下架一事，也引發立委的關注。內政部警政署刑事局副局長林信雄表示，針對粉專被下架一事，並不是警政署刑事警察局的問題，而是臉書內部有個篩檢機制，在聯繫作業的部分，發生了問題。林信雄指出，經過查證，被下架的粉專並非刑事局傳送的黑名單，刑事局有提供白名單給他們，可是臉書內部在篩檢機制聯繫上可能發生一些問題。國民黨立委王鴻薇質詢時追問，「所以他們把白名單給刪掉了？」、「所以是Meta的問題？」林信雄表示，「是，是他們海外那邊的問題。所以，我們立刻就跟他們反應，他們當天晚上就把那些屬於真實網站都把它做恢復。」