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88會館負責人郭哲敏因涉嫌地下匯兌、洗錢逾217億元，新北地院8日裁定以5000萬元交保，限制出境、出海、住居及電子監控。郭哲敏的女友錢帥君，當晚急籌5000萬現金，拖著兩個行李箱急赴新北地院，將男友保釋出來。不過新北地檢署抗告成功，高院15日晚間，撤銷原交保裁定，發回更裁。新北地院今（18）日下午3時40分重開羈押庭，裁定郭哲敏的保釋金提高至1億元，不過必須在20日下午3時前提出保釋金，否則郭哲敏將自11月21日起再延押兩個月。據了解，郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。2人11月中旬也將羈押期滿，新北地方法院8日晚間考量郭哲敏犯罪嫌疑重大，涉犯銀行法部分之法定刑亦重，且涉案不法獲利甚高，加上郭哲敏滯留外國時間甚久，可知郭哲敏有相當資產，裁定郭哲敏5000萬交保，而共犯張旭昇則案發後也有長期逃亡之事實，裁定以500萬交保，均限制出境海、電子腳鐐及限制其住居。