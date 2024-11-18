取材毛骨悚然泰國民間傳說的恐怖新片《鬼碟仙》，即將在11月22日於台灣驚悚獻映。本片導演暨編劇克里塔納特瓦卡拉農塔古爾熱愛泰國民間傳說與現代恐怖元素，於是以民間信仰當中，若使用不慎就會引來惡靈的古老通靈板作為核心恐懼元素，並結合泰國索命女鬼「Phi Am」軼事，打造讓國際觀眾都能深受恐懼的觀影體驗。為了創造詭譎不安電影氛圍，劇組在視覺上下足功夫，並使用實景特效，致力打造出靈界的壓迫感與靈體的真實感，更融合當地傳統音樂與現代恐怖音樂，將緊張氣氛襯托而出。離奇的故事，加上直擊心底恐懼的手法，驚嚇指數媲美泰版《鬼手鬼手請開口》（Talk to Me）。
《鬼碟仙》打造泰國鬼片全新視角！導演挑戰嚇翻國際觀眾
泰國恐懼新作《鬼碟仙》，以泰國靈異儀式時常使用的古老通靈板為題材，如同「碟仙」的使用方式，是泰國民間信仰當中，與靈界連結的強大工具，但若使用不慎，一不小心就會引來惡靈纏身。身兼本片導演暨編劇的克里塔納特瓦卡拉農塔古爾說，由於熱愛泰國民間傳說與現代恐怖元素，便以此作為電影核心恐懼元素，打造出試膽也嗜命的禁忌遊戲內容，讓片中所有接觸通靈板的參與者，受盡惡靈折磨、夜不成眠。
同時他也受到泰國索命厲鬼「Phi Am」的啟發，把在夜晚將人壓迫到窒息而死的白面長髮女鬼結合到劇情當中，挑戰創造讓國際觀眾都能為之恐懼的觀影體驗。導演對此表示：「我們把泰式厲鬼融入通靈板當中，想為泰國鬼片提供全新視角！」
實景特效打造《鬼碟仙》靈體！恐懼媲美泰版《鬼手鬼手請開口》
為了能讓觀眾沉浸在《鬼碟仙》詭譎不安的氛圍當中，劇組在視覺上也下足功夫，使用自然光、蠟燭光與實景燈光，打造出低調詭異的光源。導演克里塔納特瓦卡拉農塔古爾說道：「我們旨在創造一種詭譎不安的氛圍，帶有黑暗且近乎奇幻的質感。我們使用低調光源來拍攝，將大部分的危險隱藏在陰影當中，利用觀眾的想像力去填補那些空白。」而在創造靈界壓迫感與靈體真實感方面，劇組也細心規劃，導演對此分享：「在靈界場景當中，我們使用略為扭曲的鏡頭，和細微的視覺特效，營造一個令人迷失方向、充滿異世界感的環境。我們並沒有過度依賴CGI，而是透過實景特效和攝影技巧，讓靈體變得更具真實感與陰森感。」
同時，本片也利用傳統泰國音樂與現代恐怖音樂元素，並在關鍵時刻加入不和諧的弦樂與敲擊，大大提升觀影過程的驚悚感，讓觀眾沉浸式地感受角色們的緊張與恐懼，導演也特別分享：「配樂結合傳統泰國樂器和現代恐怖元素，以填補民間傳說與當代恐怖之間的鴻溝，音樂微妙地襯托出緊張氣氛！」怪誕離奇的故事，輔以直擊心底恐懼的手法，也讓本片驚嚇媲美泰版《鬼手鬼手請開口》！
這部勇奪泰國本土新片票房冠軍，嚇翻全泰的《鬼碟仙》，即將在11月22日於台灣驚悚獻映。本片劇情描述Phi Am是一種惡毒又詭異的超自然靈體，深植於泰國民間傳說和神話當中，並被認為是一名遭受悲慘和不公正死亡的女性復仇之魂。在泰國，小時候的姍玩了禁忌的通靈遊戲，不僅失去母親，也成為姍的童年創傷，讓她持續被惡靈纏身。
她因此向姐姐貝兒和靈媒蒙尋求幫助以打破詛咒，幾年後貝兒的室友阿琳因為兒子車禍過世而陷入痛苦，更時常感受到不明靈體的凝視。在貝兒的引薦下，她也找上了蒙，並發現這一切都與一名同樣沉浸在噩夢當中的年輕男子阿泰有關。所有人夜不成眠，而這一切都與他們曾接觸過的通靈遊戲有關！他們必須與時間賽跑，以防止進一步的悲劇發生。最終他們能否驅逐靈體找到平靜，還是將被遊戲中的邪惡力量所吞噬呢？欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。
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泰國恐懼新作《鬼碟仙》，以泰國靈異儀式時常使用的古老通靈板為題材，如同「碟仙」的使用方式，是泰國民間信仰當中，與靈界連結的強大工具，但若使用不慎，一不小心就會引來惡靈纏身。身兼本片導演暨編劇的克里塔納特瓦卡拉農塔古爾說，由於熱愛泰國民間傳說與現代恐怖元素，便以此作為電影核心恐懼元素，打造出試膽也嗜命的禁忌遊戲內容，讓片中所有接觸通靈板的參與者，受盡惡靈折磨、夜不成眠。
同時他也受到泰國索命厲鬼「Phi Am」的啟發，把在夜晚將人壓迫到窒息而死的白面長髮女鬼結合到劇情當中，挑戰創造讓國際觀眾都能為之恐懼的觀影體驗。導演對此表示：「我們把泰式厲鬼融入通靈板當中，想為泰國鬼片提供全新視角！」
實景特效打造《鬼碟仙》靈體！恐懼媲美泰版《鬼手鬼手請開口》
為了能讓觀眾沉浸在《鬼碟仙》詭譎不安的氛圍當中，劇組在視覺上也下足功夫，使用自然光、蠟燭光與實景燈光，打造出低調詭異的光源。導演克里塔納特瓦卡拉農塔古爾說道：「我們旨在創造一種詭譎不安的氛圍，帶有黑暗且近乎奇幻的質感。我們使用低調光源來拍攝，將大部分的危險隱藏在陰影當中，利用觀眾的想像力去填補那些空白。」而在創造靈界壓迫感與靈體真實感方面，劇組也細心規劃，導演對此分享：「在靈界場景當中，我們使用略為扭曲的鏡頭，和細微的視覺特效，營造一個令人迷失方向、充滿異世界感的環境。我們並沒有過度依賴CGI，而是透過實景特效和攝影技巧，讓靈體變得更具真實感與陰森感。」
同時，本片也利用傳統泰國音樂與現代恐怖音樂元素，並在關鍵時刻加入不和諧的弦樂與敲擊，大大提升觀影過程的驚悚感，讓觀眾沉浸式地感受角色們的緊張與恐懼，導演也特別分享：「配樂結合傳統泰國樂器和現代恐怖元素，以填補民間傳說與當代恐怖之間的鴻溝，音樂微妙地襯托出緊張氣氛！」怪誕離奇的故事，輔以直擊心底恐懼的手法，也讓本片驚嚇媲美泰版《鬼手鬼手請開口》！
這部勇奪泰國本土新片票房冠軍，嚇翻全泰的《鬼碟仙》，即將在11月22日於台灣驚悚獻映。本片劇情描述Phi Am是一種惡毒又詭異的超自然靈體，深植於泰國民間傳說和神話當中，並被認為是一名遭受悲慘和不公正死亡的女性復仇之魂。在泰國，小時候的姍玩了禁忌的通靈遊戲，不僅失去母親，也成為姍的童年創傷，讓她持續被惡靈纏身。
她因此向姐姐貝兒和靈媒蒙尋求幫助以打破詛咒，幾年後貝兒的室友阿琳因為兒子車禍過世而陷入痛苦，更時常感受到不明靈體的凝視。在貝兒的引薦下，她也找上了蒙，並發現這一切都與一名同樣沉浸在噩夢當中的年輕男子阿泰有關。所有人夜不成眠，而這一切都與他們曾接觸過的通靈遊戲有關！他們必須與時間賽跑，以防止進一步的悲劇發生。最終他們能否驅逐靈體找到平靜，還是將被遊戲中的邪惡力量所吞噬呢？欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。