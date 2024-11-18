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▲世界棒球12強中華隊捕手林家正，多次引導投手展現好的投球內容。（圖／記者葉政勳攝）

▲林家正昨日在一局下的精采配球與戰術策動，讓澳洲打帶跑變雙殺。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊以B組第二名之姿挺進2024世界12強棒球複賽，確定拿到東京巨蛋門票，一場場超猛的表現讓台灣球迷嗨爆，也逐一分析各個球員的強勁實力。其中，捕手林家正被網友點名是「隱藏MVP」，鬼神配球令球迷佩服不已，「1、2壘有人後連續三振三位，完全都知道打者在想什麼，看到我心臟沒力」，超大貢獻引起全網狂讚「簡直古代軍師轉世」、「林家正超強，阻殺率看下來沒有100也有99」。一名網友昨（17）日在Threads上發文，他看到中華隊贏球，滿腔熱血地喊「頭腦真的很重要，林家正捕手太猛了！」林家正整場球賽精彩的發揮，讓他忍不住崇拜「什麼鬼神配球，1、2壘有人後連續三振三位，完全都知道打者在想什麼，看到我心臟沒力，太強了！」對於林家正的表現，另一名球迷也發文大讚，「我只能說這次可以前進日本，林家正的蹲捕真的貢獻太多太多了，一日球迷肯定看不出來！」網友們也紛紛認同留言，「林家正好幾次的配球，都完全出乎打者意料之外，很厲害還有很大膽，當然投手的球質還有能夠配合的控球也很重要，這批中職的年輕投手都很有實力和潛力」、「我還有看到他直接封殺2壘，3 out….太神了！」、「簡直古代軍師轉世」、「林家正超強，阻殺率看下來沒有100也有99」、「沒有林家正我們一定沒有那麼順利，他絕對是隱藏MVP」。回顧林家正的神級表現，他在中華隊預賽首戰對上韓國時，就引導鮮少有大賽經驗的投手莊昕諺，讓韓國第4棒尹東熙敲出三壘側彈跳球刺殺，隨後面對捕手朴東原更是飆出三振。至於在對戰多明尼加時，他展現出藝術級接球「Framing」（捕手偷好球），硬是將一顆有壞球空間的球接起來像是好球，讓人讚嘆「不愧是MLB教出來的捕手！」多位與林家正搭檔過的投手，也盛讚林家正的配球技巧，包括莊昕諺、陳冠宇、黃子鵬、林昱珉、吳俊偉等人，都因林家正的引導而受益，極大程度地揚長避短，展現好的投球內容。