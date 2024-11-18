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▲苗可麗回憶成長史，分享第一次被路人認出的心情，數度哽咽。（圖／八大提供）

▲▼《我的成長》本週大來賓苗可麗。（圖／八大提供）

金鐘視后苗可麗今（18）日出席八大綜藝節目《我的成長》記者會，回想15歲出道，演了20年的戲，直到演完八點檔《阿扁與阿珍》才初嚐走紅滋味，走在路人被民眾叫出名字，提及當中的的辛酸，她忍不住在鏡頭前淚崩，情緒激動，「他真的知道妳是誰，等了快20年，才有人知道這個名字。」此外，苗可麗也透露，不排斥舉辦生前告別式。苗可麗回憶，她15歲入行出唱片不賣錢，演出的戲劇作品也沒有紅，「改過很多名字，永遠沒有人知道妳是誰，簽名都不會找妳，很能理解那種有人衝進來要簽名，都站在旁邊沒有人要的感受」，後來好不容易接到八點檔，「有次走在忠孝東路跟敦化南路口，突然有人叫我『苗可麗』！我以為他叫錯了，還是我幻聽，他真的知道妳是誰，等了快20年，才有人知道這個名字。」「人生過了就過了，也沒有時光機回到10年、20年前，透過《我的成長》，好像讓我重新回到當下」，苗可麗看了節目製作單位拍的3段實境短劇，笑說真的太寫實，現在會想謝謝自己當初很勇敢，甚至直言：「如果有機會可以辦生前告別式，我還滿希望有一段可以拿出來播，因為我覺得我不用講太多，你們就可以了解我是一個什麼樣的人。」突然提到生前告別式，苗可麗解釋：「最近有長輩過世，剛好有感而發，我是不忌諱這個，人生嘛！而且還有人幫我用演的，可以就此回顧看完我的精彩人生。」談到女兒，苗可麗分享曾經因為女兒一句話感到心酸，她表示，女兒某次聽到朋友說「爸媽不在家太棒了」，從小幾乎沒有父母陪在身邊的女兒，這時跟友人說：「你不要這樣講，我多渴望我的父母在我身邊，你要珍惜你的父母都在你身邊的日子。」愛女一番話讓苗可麗心裡五味雜陳，一方面慶幸自己的女兒很懂事，一方面也反省陪伴女兒的時間太少，但樂觀的她也表示：「我相信我們都很遺憾，但人生就是這樣，所有一切都是選擇。」