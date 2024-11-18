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▲吳春城進一步指出，現行規定對於年滿75歲以上的民眾，政府發給駕照有層層及相對更嚴格的限制，這與年齡層肇事率統計顯然是相互違背的。（圖／民眾黨提供）

▲吳春城委員也同時質詢交通部觀光署長周永暉，表示「壯世代」是時間最多、最有意願同時也是最有錢的客戶群，觀光署卻不重視，任由「壯世代」的觀光產業荒蕪。（圖／民眾黨提供）

民眾黨立法委員吳春城18日質詢交通部長陳世凱時指出，根據統計資料，開車肇事率隨著年齡增長而遞減，法令卻限制高齡者（壯世代）的開車權利，他要求交通部在一個月內提出「壯世代駕照政策」檢討報告。吳春城18日在立法院交通委員會質詢時，提出具體統計數字指出：109年A1（死亡）、A2（受傷）交通事故，每10萬人口的肇事率以18-29歲年齡層的2940.36件最高，70歲以上1114.80件最低，另外，在行人方面，每10萬人口肇事率以70歲以上的46.66件最高、18-29歲10.66件最低，駕車肇事率隨年齡層增加而遞減，而行人肇事率隨年齡層增加而遞增。而根據交通部統計，65歲以上交通事故死亡人數，前五名依序為機車、行人、自行車、客車乘客、自駕客車。所以限制高齡者自駕客車，迫使他們使用其他交通方式，不僅不是保護，反而適得其反。吳春城詢問陳世凱部長，再過43天臺灣就是「超高齡社會」，交通部是否準備妥當，從統計數據顯示，政府限制高齡者的開車權利，導致高齡者可能冒著更高的交通事故風險（行人肇事率），吳春城認為有違憲之虞。吳春城進一步指出，現行規定對於年滿75歲以上的民眾，政府發給駕照有層層及相對更嚴格的限制，這與年齡層肇事率統計顯然是相互違背的，此外，根據人口推估，到了2050年，臺灣年滿75歲以上的人口數將近420萬人，交通部需要立即檢視政策的適切性！他提醒陳部長，高齡者的行人安全絕對不能忽視，此外，很多高齡者選擇開車，是因為沒有其他的移動方式，尤其非都會區，如果不自己開車，就很容易變成所謂的「交通難民」，以鄰近的日本為例，為了滿足高齡者的移動需求，日本各地方紛紛展開自動駕駛的實證試驗。吳春城委員也同時質詢交通部觀光署長周永暉，表示目前臺灣對於高齡者的觀光產業就是「上車睡覺、下車尿尿」，事實上這群「壯世代」是時間最多、最有意願同時也是最有錢的客戶群，觀光署卻不重視，任由「壯世代」的觀光產業荒蕪。吳春城表示，這都是「年齡歧視」造成的問題，陳部長年輕理應也具有新觀念，因此他要求陳部長須調整交通部的觀念及政策，讓臺灣在明年進入「超高齡社會」時，能有一番新氣象，同時也要求交通部在一個月內針對「壯世代駕照政策」以及「壯世代觀光政策」提出檢視報告回覆給國會辦公室。