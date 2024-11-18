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中國青年失業的狀況仍在持續，自上（9）月達到官方今年公布的第二高紀錄後，中國國家統計局今（18）日公布了10月份的失業率數據，其中青年失業率雖略有減少，但仍高達逾17%，這也讓外界擔心難以找到工作步入「就職冰河期」的數以百萬計大學畢業生可能成為「失落的一代」加重身心壓力。中國國家統計局週一公布10月份「年齡分組失業率數據」，其中不算在校學生內，中國城鎮人口當中年齡範圍在16到24歲之間者失業率達17.1%、25到29歲者失業率為6.8%、30到59歲的失業率為3.8%。比起今年9月的失業率數據，16到24歲之間者從17.6%有所下降、25到29歲之間者自6.7%略增、30到59歲者則從3.9%略減。隨著中國經濟成長停滯，青年失業率在去年不斷飆升一度超過20%，隨後官方更「蓋牌」停止公布青年失業率並調整數據標準，目前失業率不計算農村戶籍人口，將農民工視為完全就業，且只要每週工作時長達1小時就視為就業，包含外送員等臨時派遣也納入其中。北京大學學者張丹丹估算，中國青年去年3月失業率實際高達46.5%，當年已有1158萬大學畢業生投入求職市場，今年又有1179萬應屆畢業生，估將進一步加重就業壓力，然而目前中國出現類似日本泡沫經濟破滅後出現的「就業冰河期」，求職挑戰恐加快年輕畢業生成為失落的一代。近期中國出現的多起無差別殺人或暴力襲擊案受到高度關注，其中幾起更是由青年犯下，地點也出現在校園，例如上週六在江蘇無錫發生的無差別砍人事件，就是一名21歲男子因考試不合格未拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，憤而闖入母校針對人群攻擊造成8死17傷。另一方面，也有不少中國青年在難以找到工作的情況下也只能用不同方式紓解壓力，有些大學生會前往「付費自習室」，這些場所提供舒適的讀書環境讓待業青年逃避壓力，成為進行「表演性學習」的避風港；有些年輕人跟上「夜騎」熱潮，卻遭當地政府禁止「夜騎開封」，不僅實施交通管制，連共享單車平台也配合進行限制措施，甚至傳出學校配合禁止夜間外出的消息。