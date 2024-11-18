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▲現烤華盛頓蘋果Pizza，8吋只要138元，可客製化服務，例如多加起司等。（圖／家樂福提供）

▲家樂福「熱紅酒美式咖啡」（無酒精），每杯售價65元。（圖／家樂福提供）

▲家樂福INLOVE CAF’E特別推出季節限定「療癒系」限量咖啡與蛋糕甜點。（圖／家樂福提供）

▲家樂福12月底前還有「日本麝香葡萄透明蛋糕」、「日本麝香葡萄乳酪塔」、「日本麝香葡萄透明鮮乳生乳捲」。（圖／家樂福提供）

▲萊爾富首度攜手阿華田聯名推出Hi café系列新飲品與麵包系列新品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富首度攜手阿華田聯名推出三款麵包新品，包含夾心吐司、好棒棒麵包與杯子蛋糕。（圖／萊爾富提供）

好市多賣場熟食區以美味又高CP值的特點受到民眾喜愛，而家樂福也瞄準現做熟食商機，於秋冬限定推出「現烤華盛頓蘋果Pizza」，8吋大小只要138元，還有聖誕節必喝的「熱紅酒美式咖啡」、「日本麝香葡萄蛋糕」等一次登場，數量有限，售完為止。萊爾富也瞄準冬季甜蜜商機，與「阿華田」暖出暖呼呼的咖啡飲品以及聯名麵包。11月為進口蘋果來台旺季，家樂福與美國華盛頓蘋果協會再度攜手合作，進口包括華盛頓富士蘋果FUJI、華盛頓加拉蘋果 GALA、華盛頓翠玉蘋果 GRANNYSMITH、五爪蘋果 REDDELICIOUS、美國華盛頓州宇宙脆WA38蘋果。並且於在全台指定家樂福量販店，包括內湖店、經國店、文心店、鼎山店生鮮區舉辦家樂福生鮮商品＋華盛頓蘋果料理食演秀，其中就包括現烤華盛頓蘋果Pizza，8吋只要138元，可客製化服務，例如多加起司等，現場現做點餐後10分鐘熱呼呼上桌。並且即起家樂福INLOVE CAF’E也推出季節限定「療癒系」限量咖啡與蛋糕甜點，包括「熱紅酒美式咖啡」（無酒精），每杯售價65元，採用100%雨林認證咖啡豆，西班牙紅葡萄搭底，搭配農營農會凍乾鮮橙片調和而成。冬天暖暖的一杯，有著溫柔療癒口感，溫暖此刻心情。即日起至11月26日前，家樂福會員專屬，消費不限金額即可以45元加價購「冰燕麥拿鐵」1杯（原價65元），自備飲料杯可再折5元。12月底前還有「日本麝香葡萄透明蛋糕」、「日本麝香葡萄乳酪塔」、「日本麝香葡萄透明鮮乳生乳捲」，採用新鮮日本進口山梨縣與長野縣麝香葡萄製作，以上每個蛋糕「加贈美式咖啡1杯」，一個蛋糕加一杯咖啡售價89元，即起於家樂福內湖店開賣，全台4家Nakery裸焙坊也同步推出。此外，隨著 時序進入冬天，氣溫明顯下降，萊爾富也瞄準冬季甜蜜商機，即日起萊爾富首度攜手瑞士百年經典品牌「阿華田」重磅推出各3款Hi café 阿華田新飲品與阿華田麵包新品。包含單杯售價60元、Hi café大杯系列的「阿華田巧克力歐蕾」與「阿華田草莓巧克力歐蕾」，以及單杯售價65元的「阿華田摩卡咖啡」。同步再推出3款阿華田聯名麵包系列新品，包含單件售價32元的「阿華田夾心吐司」與「阿華田好棒棒麵包」，以及單件售價45元的「阿華田杯子蛋糕」。