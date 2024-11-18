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▲高雄市長陳其邁等人一同開箱。「濱線啟程」以敞車設計全新觀光列車搭乘體驗，向這條百年鐵道致敬，也為高雄市百歲慶生。（圖／高市府文化局提供）

全新升級的全台最大戶外鐵道博物館「哈瑪星鐵道園區」今(18)日由高雄市長陳其邁等人一同開箱，同時也正式宣告「濱線觀光列車-哈瑪星號」今日中午於駁二官網啟售開賣，民眾可把握機會搶先體驗。陳其邁表示，高雄市政府花費超過1年的時間動員超過2000人次，打造全台灣最大的戶外鐵道博物館，因為哈瑪星鐵道園區是台灣南部鐵道發源地，亦是台灣通向世界的鐵軌，高雄港的「海陸聯運」創造了高雄這座城市百年發展的基礎；故此次「濱線啟程」計畫從全台灣蒐羅火車車輛展示，並以敞車設計全新觀光列車搭乘體驗，向這條百年鐵道致敬，也為高雄市百歲慶生，未來此處更將成為台灣代表性的鐵道文化展演場所。高雄市政府文化局局長王文翠表示，11月30日正式啟程的濱線觀光列車「哈瑪星號」訂於每週六日及國定假期間發車，每日開出14班次，從舊打狗驛月台乘車，沿途行經北號誌樓、公園陸橋、高雄港檢車分段，穿梭哈瑪星鐵道園區的百年風華。此外，每月首週六的第一班列車，將推出蒸汽限定版「SL哈瑪星號」。為了配合「哈瑪星號」的啟程，將在11月30日至12月15日連續三個周末在哈瑪鐵道園區舉辦鐵道市集、鐵道便當到演唱LIVE舞台、親子表演等一連串精彩活動邀請大家一起同歡。文化局表示，濱線觀光列車「哈瑪星號」車票已在「駁二官網-駁二選物」線上正式開賣，首波預購至年底班次，未來也將於每月1日線上開售次一個月的班次，並保留席次供民眾於哈瑪星號發車期間，在舊打狗驛月台現場購票。此外，哈瑪星鐵道園區戶外則展示包括工程平車、敞車、貨車移動機、蒸汽機車等等。園區另一亮點是以嘟嘟車復古車廂改造的新潮店面空間，位於哈瑪星鐵道園區檢修車棚的DR2909、DR2955車廂，由網路高人氣烘焙品牌「厚里Horli baking」進駐，帶著自家網路熱銷的手撕麵包，鄰近輕軌哈瑪星站的DR2010則成為「SNOW雪諾義式冰淇淋」新據點，將台灣特有的茶葉與水果作為冰品特色，提供療癒人心的冰品給造訪哈瑪星鐵道園區的遊客。