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今（18）日國安單位、數發部等針對「AI技術在資安、深偽（Deepfake）影片上對錯假訊息的影響」赴立院報告；數發部政務次長林宜敬表示，Deepfake是否歸類於詐欺有爭議，而專門回報的標準和路徑，還在與社群平台溝通中。針對Deepfake在Facebook、YouTube等平台上，是否能有專門回報的標準和路徑，林宜敬今（18）日表示，數發部目前跟幾個主要的社群平台進行溝通，之前這些社群平台推說總部在美國並稱無法影響總部的決策。林宜敬接續表示，但經過數發部直接跟新加坡的亞太總部、美國總部溝通，並趁美國政界人士來台訪問時向他們抱怨，運用美國輿論和政府部門對Facebook施壓，Facebook、Google、Line的態度都有改善，只要數發部提出解釋合理，相信他們都可以配合。針對Deepfake是否歸類於詐欺，林宜敬表示，Deepfake是否歸類於詐欺有爭議，也不能由行政部門來認定，必須由司法機關去調查、做決定，相較於威權國家可以在政府下令後短時間解決，這就是自由民主的代價。