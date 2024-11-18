我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣電路板協會（TPCA）今（18）日公布與工研院產科所近期發布《2024中國大陸PCB產業動態觀測》，報告指出2023年中資PCB產業的全球市占率約為3成，產值達229.8億美元，位居全球第2，主要應用聚焦在通訊、汽車、電腦及消費性電子。TPCA表示，面對中資PCB崛起，台資與中資廠商的產品結構雖然相近，但主要客戶與終端產品定位仍有所區別；台資企業須審時度勢，強化技術創新與產品升級，增強在國際市場的競爭力。報告指出，2023年中資PCB產業的全球市占率約為30.5%，產值達229.8億美元，位居全球第2；產品類別以多層板、HDI板及軟板為最主要生產類型。應用領域方面，通訊為最大市場，占比近3成，隨後是汽車、電腦及消費性電子。觀察今年上半年中國上市PCB廠表現，雖然營收普遍成長，但毛利率和淨利率下降的企業仍然較多，顯示出在市場擴展過程中，企業面臨較大的獲利壓力。整體而言，2024年上半年毛利率較去年同期下降0.1個百分點，淨利率則微增0.4個百分點；年營收低於10億人民幣的小型企業表現相對弱勢，毛利率與淨利率分別下降0.8和1.8個百分點。展望2024全年，中資PCB產業將快速成長至267.9億美元，年增長率達16.6%，全球市占率將提升至32.8%，中資PCB將可能成為全球PCB產值最大；隨著AI應用普及及新能源車搶市，帶動AI伺服器和車用電子相關的PCB需求顯著提升，已成為產業成長的重要驅動力。生產基地方面，中國2023年全球有51%的PCB產品在中國生產，但為因應地緣政治變化及全球客戶對供應鏈多元化的需求，中資PCB廠商也加速海外布局，以尋求更大的市場機會。其中，泰國為其首選投資地，主要得益於較為完善的基礎設施、相對成熟的PCB供應鏈及投資優惠。同時，泰國作為全球第九大汽車製造基地，加上龐大的內需市場，為中資PCB廠商提供了理想的投資環境，截至2024年底，已有27家中／港資PCB製造商前往泰國投資。