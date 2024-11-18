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台灣亞洲交流基金會（TAEF）與印度觀察家研究基金會（ORF）上週在台北美福大飯店聯合舉辦了第三屆台印對話。本次閉門論壇以「引領未來之路」為主題，深入探討台灣的新南向政策加強版（NSP+）與印度東進政策如何推動印太區域的新藍圖，並加強雙方對區域穩定、經濟韌性及文化交流的共同承諾。本次論壇邀請多位重量級講者，包括印度觀察家研究基金會（ORF）會長薩米爾·薩然（Samir Saran）、副會長哈什·潘特（Harsh V. Pant）、台亞會董事長蕭新煌（Hsin-Huang Michael Hsiao）、台亞會執行長楊昊（Alan Hao Yang）、外交部次長田中光，以及印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）等。共有24位專家講者和30位高層嘉賓出席此論壇，匯聚來自台灣、印度及美國的高階領袖、學者和產業領袖。台亞會董事長蕭新煌致詞時，歡迎來自印度、台灣和美國的與會代表，並特別提到印度觀察家研究基金會會長薩蘭是「台灣的真朋友」。他強調，ORF 與台亞會在推動台印關係方面取得了重大進展，特別是在共同舉辦年度台印對話及續簽合作備忘錄等成果上。蕭董事長還指出，近期兩會的重要合作項目包括政策報告《台灣與印度戰略關係》以及即將發布的台灣賴清德總統與印度莫迪總理領導下合作路線圖。蕭董事長強調印度為台灣新南向政策+中「不可或缺的夥伴」，並稱台印對話涵蓋安全、經濟、文化、科技與民間交流等多領域，為「區域合作的典範」。他對台印夥伴關係的未來充滿信心，認為雙方未來將在印太地區持續深化聯繫，加強合作。ORF會長薩蘭強調台印在新外交時代下合作的重要性，並指出雙方能在全球事務中發揮深遠影響力。他提出了他的「引領未來」的願景，闡述雙方如何通過四大重點領域來系統性地應對「未來地緣政治挑戰」。首先，抓住新興地緣政治機遇，強調「新時代、新政治、新架構」的重要性；其次，推動「公平、公正、包容」的能源轉型；第三，促進科技和數位轉型，使「此前被忽視的數十億人獲得被看見」；最後，營造文化匯流，以「建立思考重大議題的社群，培養將投身兩國並成為彼此大使的人才」。展望未來，薩蘭會長提出了兩項重要倡議：一是推進兩國智庫在「整體安全架構」的共同研究；二是增加在 ORF 世界各地中心（迪拜、印度和美國）接待的台灣學者數量，以增強兩國之間的民間交流。薩蘭會長形容印台關係為「兩個不同的海洋，但擁有共同的未來」，並表達了對這一持續發展夥伴關係的積極影響的樂觀態度。外交部次長田中光強調台印關係不斷深化，現成為印太外交的重要支柱，並指出台印夥伴關係已在「貿易、科技、文化及教育」等領域全面提升。他特別提及近期的兩國經濟合作的進展，包括工業園區的合作及兩國對ICT產業等的重視，強調兩國正共同「發揮優勢，以打造未來的韌性供應鏈及生態系統」。田次長還指出了兩國教育交流的益處，台灣與印度正在此領域探索「新視野及新利益」，同時雙方也在應對氣候變遷方面有共同承諾，並朝著「更綠色的未來」邁出重要步伐。作為區域穩定的重要民主國家，台灣和印度都具有豐富的民主精神，他呼籲加強安全合作及與美國的三邊合作關係，以「促進和平、維護民主並增進國際穩定」應對當今複雜的全球環境。他表達了對雙邊關係更緊密的樂觀期待，並鼓勵針對台北與新德里之間恢復直航進行進一步討論。印度與台北協會葉達夫會長強調台印關係日益深化，這體現在近期簽署的醫療、勞工和半導體領域的合作備忘錄上，以及越來越多台灣專業人士參與印度半導體產業的發展。他指出了通過工作小組及I-TECH倡議擴大等合作的機會，兩國政府均對「新的機制和創意」持開放態度。葉達夫概述了未來合作的三大重點領域：首先，在「經濟民主化產業」中加強技能發展；其次，強化供應鏈韌性，支持印度成為「製造中心」的目標，並滿足台灣在人工智慧領域中尋找新市場的需求；第三，深化科技創新合作，包括孵化中心、提升創新能力以及清潔能源解決方案。他還指出，台印關係中面臨的一些挑戰值得在未來政策中加以考量，並呼籲智庫提出「務實建議」。其中包括解決台灣與印度在文化和教育交流上的「接觸有限」問題，特別是在「東進政策」和新南向政策仍處於起步階段的情況下。此外，他建議增強智庫間的學術連結，利用印度的教育專長支持台灣的雙語計畫，並同時應對假訊息以促進雙方的理解。葉達夫最後強調，通過持續的交流、文化節慶和策略性合作，台灣與印度將能在印太地區建立堅韌的夥伴關係，共同實現繁榮。開幕後第三屆台印對話聚焦於推動台印合作的四大主題：「台灣與印度在印太地緣政治中的角色」、「科技驅動的經濟韌性:台灣與印度的戰略」、「台印更緊密的旅遊、教育、文化與傳播連結」，以及「新南向政策+圓桌論壇：探索台印合作藍圖」。這些討論突顯了未來夥伴關係的戰略重點。會前ORF代表團於11月13日拜會蕭美琴副總統，並與外交部田中光次長會晤，就深化台印外交與經濟夥伴關係進行深入交流，積極探討雙邊合作的新契機與未來發展方向。隨著台灣和印度共同應對日益演變的印太區域格局，台印對話提供了加深相互理解及促進合作的關鍵途徑。TAEF與ORF期待在印度舉辦第四屆台印對話，延續本次在台北的成果，推動區域穩定、韌性及文化交流的共同願景。