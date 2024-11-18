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▲高市府教育局專門委員劉靜文（左）致贈台灣伴手禮鳳梨酥給長野高校校長廣田昌彥（右）。（圖／高市府教育局提供）

日本長野縣長野高校與高雄市高中交流今年邁入第10年，今(18)日日本長野縣長野高校288名師生到高雄，與高雄市瑞祥高中、高雄中學、高雄女中、仁武高中、鳳山高中、新興高中、楠梓高中及高師大附中等8校師生相見歡。日本長野縣長野高校與高雄市高中自9月起即透過線上會議針對年度專題主題共同交流，並於今日共同進行主題發表。今年交流以「Our Hero」為主題，臺日學生透過分享心目中的英雄如黃仁勳、齊柏林、陳樹菊等人物展示精湛的專題報告及跨文化互動。高雄市與日本長野縣的交流於101年高雄市府與長野縣簽署「友好城市觀光暨教育交流合作備忘錄」起展開，高市府教育局也在107年與長野縣教育委員會簽署「教育合作備忘錄」，為延續雙方教育交流，教育局長吳立森也在今年9月率團前往日本與長野縣教育委員會續簽教育合作備忘錄，期盼未來持續增進臺日師生的友誼及交流合作。高市府教育局專門委員劉靜文表示，此次的交流主題「Our Hero」 充滿啟發，讓臺日學生透過討論及分享反思英雄的定義，也讓學生理解來自不同領域的傑出人物如何透過個人的努力和堅持，推動社會的進步與發展，相信臺日學生都能從這次的人物探究課題中獲得啟發，瞭解平凡生活中，每個人都有潛力成為他人心目中的英雄。為迎接疫情後的首度實體交流，高雄市各校也精心安排了獨特的體驗活動，其中，瑞祥高中帶領長野高校學生進行臺灣原住民歌舞體驗，紙傘彩繪及服飾試穿；高雄中學則準備了「椪糖」製作，讓長野高校師生瞭解臺灣傳統點心及品嘗椪糖甜密的滋味。