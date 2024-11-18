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▲台鋼科技大學舉辦第一屆台鋼盃高中職籃球邀請賽，雙方球員競爭激烈。(圖／記者黃守作攝，2024.11.18)

▲台鋼科技大學舉辦第一屆台鋼盃高中職籃球邀請賽，雙方球員在球場搶球情形。(圖／記者黃守作攝，2024.11.18)

▲高苑工商籃球隊參加台鋼盃高中職籃球邀請賽，奪得亞軍之殊榮。(圖／台鋼科技大學提供)

台鋼科技大學於今(18)日上午，在該校體育館籃球場，舉辦第一屆台鋼盃高中職籃球邀請賽，經多場塵戰，由屏東高中籃球隊奪得冠軍，高苑工商及港明高中分獲亞軍、季軍之殊榮。台鋼科技大學休閒運動管理系主任廖清海表示，休閒運動管理系為配合修建完成的體育館籃球場落成啟用，乃舉辦此一台鋼盃高中職籃球邀請賽，邀請南部在地高中職學校籃球隊參加，包括台南二中、港明高中、新化高工、普門中學、白河商工、屏東高中、高苑工商、中山工商等八校籃球隊與會，該校休運系學生和籃球校隊也在現場提供服務，並與各校籃球隊員互動交流。台鋼科技大學休閒運動管理系副教授游正忠說，該校體育館已使用逾30年，設備老舊，加上學校在前幾年的專案輔導受限於經費的不足，更使場地狀況雪上加霜，去(112)年，台鋼集團接手經營學校，並提供大量資源挹注，在台鋼集團及台鋼獵鷹職業籃球隊的協助下，將體育館進行整修，打造出專業的籃球比賽場地。游正忠並說，今年體育館整修後，平時除了可以做為學校體育上課教學及籃球隊訓練外，更可以做為各級籃球比賽場地，也可做為籃球校隊及台鋼獵鷹職業籃球隊的訓練基地，對兩支球隊整體戰力將可大幅提升，台鋼獵鷹職籃隊並聘請前職籃球星洪啟超接任台鋼科技大學籃球隊總教練之職務。台鋼科技大學校長陳天惠指出，校方很榮幸可以舉辦此一台鋼盃高中職籃球邀請賽，感謝各校籃球隊共同參與，恭喜獲勝隊伍，但勝敗乃兵家常事，希望所有參賽球員均能享受台鋼科技大學體育館籃球場場地帶給大家的運動饗宴。