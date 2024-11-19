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▲白佳欣醫師表示，蔡司微創近視雷射擁有傷口小、恢復快的優勢，特別適合運動員及忙碌的現代人。（圖／白佳欣眼科提供）

▲傅裕登醫師表示，SMILE Pro 2.0新功能中「虹膜辨識定位自動散光導航」，能讓散光改善效果更精準，適合同時受近視及散光困擾的民眾。（圖／白佳欣眼科提供）

奧運羽球雙金李洋接受德國蔡司微創近視雷射滿3個月，開心分享術後清晰生活，目前雙眼視力穩定超過1.0，除了增加生活便利性，也更能專注球場表現讓他很滿意。白佳欣眼科總院場白佳欣醫師表示，蔡司微創近視雷射擁有精準、快速、安全的優勢，而傷口小、恢復快的特色也獲得許多民眾青睞，在今年全球更突破千萬眼治療數。過去李洋近視約300度，在球場上曾因為隱形眼鏡位移，而錯失殺球機會，影響比賽發揮，因此也曾動念想做近視雷射。不過傳統近視雷射手術傷口較大、恢復期長，對於訓練一刻都不能鬆懈的運動國手來說，較難抽出時間進行療程。在上網研究後發現來自德國百年光學大廠的蔡司微創近視雷射療程，傷口小、恢復期快，許多民眾術後甚至隔天就能正常工作生活，特別適合不能暫停訓練太久的運動員，讓他馬上趁著空檔趕快與醫師安排療程，藉此擺脫眼鏡，重拾清晰視力。白佳欣醫師表示，蔡司微創近視擁有多項優勢，其中雷射單眼掃描只要10秒，微創傷口僅有2-4mm筆尖大小，減少術後乾眼及恢復期，一般狀況隔天就能回復正常生活，都是其獲得大眾青睞的原因，更吸引許多行程滿檔的明星、運動員選擇此療程來改善視力。除了在醫療上提供高品質的服務，蔡司長期支持運動員及社會公益，也讓麟洋再度合體並擔任蔡司微創近視雷射見證者，攜手蔡司拍攝形象影片，期望能將此療程推薦給有需要的人。在近來的眾多近視雷射療程中，SMILE近視雷射術式也屬討論度很高的術式之一，金鐘影后楊謹華就選擇SMILE Pro療程，更直言最後悔的事就是太晚做近視雷射。從第一代SMILE至最新一代SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射不斷改良進化，今年更加入新功能，將AI科技導入療程中，正式宣布進入微創2.0時代，精準量測、定位、手術！白佳欣眼科傅預登主任醫師表示，SMILE Pro 2.0三大新功能升級從術前量測數據自動串聯手術平台，到虹膜影像辨識追蹤及自動散光導航，能幫助醫師在手術時使散光軸定位更精準，特別適合同時受近視及散光困擾的族群。此外，透過內建的800萬筆數據，進行AI智能調控、優化手術參數，皆使療程品質及精確度再度向上提升！SMILE術式在台、美、日、韓等先進國家風行，全球超過75個國家核准上市，也是獲得台灣指標性醫學中心台北榮總與中國醫認可引進的近視雷射手術。雖然近視雷射的便利性高，民眾選擇進行近視雷射的意願也越來越高。傅預登醫師仍提醒大眾，在療程前務必進行詳細的眼睛檢查，確認眼睛條件能進行近視雷射手術，並選擇通過衛福部核准及有豐富文獻佐證、臨床數據多、術後口碑佳的術式，才能安心重獲清晰視力。