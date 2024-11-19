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▲陳耀訓的蛋黃酥即日起漲價，每顆售價為98元。（圖／取自陳耀訓麵包埠）

▲此次2025農曆新年紅土蛋黃酥的預購平台，同樣是要從「拓元售票系統」。（圖／翻攝拓元售票系統）

▲法朋「經典蛋黃酥9入980元」！11/20中午12:00官網開搶。（圖／法朋提供）

陳耀訓蛋黃酥又開賣了！每次推出不論是中秋節檔期、春節檔期，總是秒殺，幾分鐘內就被搶光的陳耀訓蛋黃酥，今（19）日將推出春節預購檔期，訂於12:30開賣，臉書粉專「陳耀訓・麵包埠」也公布5大注意事項，並提及此次售價為8入賣900元，每顆約112.5元，相較之前8入賣980元，每顆98元，每顆上漲了14.5元，但推測應該依舊不影響其人氣與銷售量。另外，有「甜點界香奈兒」稱號的「法朋」，也將於明（20）日開賣蛋黃酥。陳耀訓的蛋黃酥強調是嚴選紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙、丹麥冠軍奶油，採繁複層層技法，來詮釋紅土蛋黃酥之香、酥、化口與鹹甜平衡風味。臉書粉專「陳耀訓・麵包埠」日前提到，因為「過往有不少消費者反應，對於人口少的家庭，10入蛋黃酥有點多，同時考量消費者仍有送禮的需求。」因此今年蛋黃酥從每盒10入調整為8入，價格為900元，「亦是在原物料成本飛漲下須作的調整！」，等於即日起，每顆售價98元。。預計提貨日期為2024年12月1日～2025年1月27日（營業時間12:00-19:30），提貨地點一樣是要親自到店面「陳耀訓·麵包埠」（台北市松山區敦化北路244巷51號1樓）。1.每人限購5盒。2.未接受大宗訂單。3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。5.有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買。此外，今年7月逢凱米颱風襲台，陳耀訓蛋黃酥當初也因拒絕顧客取消或改訂單，讓許多民眾冒風雨取貨一事，當時引起議論。此次「拓元售票系統」上，也明白告示了「如遇颱風或其他天然災害等不可抗力之因素，導致消費者無法取貨或門市無法供貨時，則優先以取消訂單（退款）為處理原則。」除了陳耀訓於春節檔期有推出蛋黃酥，「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie經典蛋黃酥」也公布2025農曆春節檔期「經典蛋黃酥禮盒」開賣資訊，除了售價1080元的「欣葉聯名雙饗禮盒」內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆、「法式鳳梨酥禮盒」10入820元，還全新推出「經典蜂蜜燒餅禮盒」8入680元首次亮相。法朋經典蛋黃酥11月20日中午12:00官網開搶，提貨時間為2024年12月27日～2025年1月27日。