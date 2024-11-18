我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動發展署北分署4日發生資訊分析師疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室上吊輕生，勞動部也在9日將聘請外部專家進行調查。勞動部明日上午將由勞動部長何佩珊、勞動部政務次長、專案小組召集人許傳盛對外說明。勞發署資訊分析師疑似因為所負責的人工智慧系統標案遭到刁難，3日到辦公室加班後，4日選擇在辦公室輕生，也引發各界紛紛爆料，指向是勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌所導致。記者接獲內部爆料，北分署事發之後曾下達「封口令」，也在內部調通聯記錄，調查是哪位同仁對外媒體、民代爆料，更要求同仁不准再以訛傳訛，應「以死者為大」，不允許內部、對外討論。勞動部上週表示，關於各界關心調查小組的組成成員，勞動部聲明邀請包含性平、心理諮商之外聘專家及員工代表擔任委員，因目前仍在調查中，為確保調查保密性和公正性，無法公開成員名單。勞動部此次除了進行勞發署同仁訪談外，也普發匿名問卷進行分署全體同仁訪查，同時為避免同仁有所顧慮，並確保不受監視，同仁可以打字方式填寫問卷，藉此鼓勵同仁協助提供事實及意見。