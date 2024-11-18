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▲YOASOBI的小巨蛋門票，本週日上午11點開放一般售票。（圖／好玩國際文化）

日本天團YOASOBI的台北小巨蛋演唱會，歷經了60萬人登記的第一波抽票、二三輪的「敗部復活」抽選後，今（18）日確定仍有「抽好玩」沒付款的路人甲乙丙，主辦單位對此宣布將於11月24日上午11點在「Ticket Plus 遠大售票系統」開放一般售票，不過仍採實名販售，一人限購一張。記者詢問主辦單位零星票數量，確定2場總計不到百張，歌迷務必把握最後購票機會。主辦單位「好玩國際文化」表示：「《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》經系統清票後，後續未付款或退票的極少數零星票券將於11／24（日）11：00開始釋出一般販售。」記者詢問「好玩國際文化」剩下的零星票券數量，主辦單位回應《NOWnews今日新聞》表示二三輪的敗部復活抽選付款率很高，所以現在2場剩下的票券加總不超過100張，歌迷可把握最後搶票機會。🔴每個會員帳號和證件號碼每場次限購1張票券。🔴票券請填寫參加者本人資料（真實姓名、證件字號）。🔴演出入場驗票時需出示參加者本人的有效證件正本。🔴資料如填寫有誤將不接受任何形式變更，請務必確認資料填寫正確。